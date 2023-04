Ana Castela responde às alfinetadas de Maraísa em relação a Gustavo Mioto: “Pode pegar, quem divide multiplica”

As sertanejas se encontraram, na noite de ontem (14), no camarim de uma das maiores feiras agropecuárias brasileiras, a Expogrande.

Eu amo! Gente, vocês lembram que essa semana contei para vocês que a cantora Maraísa, da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, mandou algumas indiretas para a também cantora Ana Castela, envolvendo o cantor Gustavo Mioto? Pois bem, a respeita veio meus amores!

Na noite de ontem (14), as cantoras se encontraram no camarim da Expogrande 2023, uma das maiores feiras agropecuárias brasileiras, que acontece na cidade de Campo Grande – Mato Grosso do Sul, e é claro que a Boiadeira não perdeu a oportunidade de falar sobre os acontecimentos da semana.

“Postou que vão roubar, vim aqui pessoalmente”, cutucou a sertaneja, que rapidamente foi respondida por Maraísa. “Eu quero ele”.

Mostrando ser uma pessoa completamente aberta, Ana Castela falou com todas as letras que a colega de profissão poderia pegar o cantor, mas para confirmar, Maraísa questionou: “Ah, pode pegar? Depois você não vai querer voltar atrás de novo não, né? Eu não aceito essas coisas não!”, mas a garota deu a melhor resposta possível para a outra cantora.

“Quem divide multiplica!”, afirmou a Boiadeira, fazendo todos do ambiente caírem na risada.

🚨FAMOSOS: Após Maraísa postar que iria roubar o Gustavo Mioto da Ana Castela, a boiadeira fez um vídeo respondendo: “Quem divide multiplica”. pic.twitter.com/KwWdFWKkpc — CHOQUEI (@choquei) April 15, 2023