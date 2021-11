Troféu Raça Negra homenageia bailarino Ismael Ivo, vítima de Covid

Principal homenageado da noite, Ivo morreu em abril deste ano, aos 66 anos, vítima da Covid-19, após ficar cerca de um mês internado no Hospital Sírio-Libanês. Ele ganhou notoriedade dentro e fora do país e despontou no auge da dança contemporânea de São Paulo, nos anos 1970.

O bailarino e coreógrafo Ismael Ivo, ex-diretor do Balé da Cidade, será o homenageado da 19º edição do Troféu Raça Negra, que está marcado para às 19h do próximo domingo (21) na Sala São Paulo, região central da capital paulista.



A premiação, que contará com a jornalista Glória Maria e com o ator Paulo Betti como mestres de cerimônias, também homenageará outras 19 personalidades, como as cantoras Ludmilla, Preta Gil e Mart’nália, e a família de João Alberto Silveira Freitas, morto por seguranças em um supermercado Carrefour em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.



Principal homenageado da noite, Ivo morreu em abril deste ano, aos 66 anos, vítima da Covid-19, após ficar cerca de um mês internado no Hospital Sírio-Libanês. Ele ganhou notoriedade dentro e fora do país e despontou no auge da dança contemporânea de São Paulo, nos anos 1970.



Devido à pandemia de coronavírus, a última edição foi transmitida de forma online, homenageando o cantor Luiz Melodia (1951-2017). Na ocasião, o rapper Emicida, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso, a empresária Luiza Trajano e a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) estavam entre os homenageados.



Criado e organizado pela ONG Afrobras e pela Universidade Zumbi dos Palmares, o evento tem como objetivo destacar personalidades que contribuem para a luta contra o racismo e a inclusão racial.

Nomes como Cartola, Milton Nascimento, Mano Brown, Zezé Motta, Elza Soares, Martinho da Vila, Jair Rodrigues e Wilson Simonal já foram homenageados.



A premiação faz parte da Virada da Consciência 2021, apoiada pelo jornal Folha de S.Paulo.



CONHEÇA OS HOMENAGEADOS DA NOITE

Aline Torres, secretária municipal de Cultura de São Paulo

Bruna Brelaz, presidente da UNE (União Nacional dos Estudantes)

Christian Gebara, presidente da Vivo

Elizeu Soares Lopes, ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo

Elza Paulino de Souza, secretária Municipal de Segurança Urbana de São Paulo

Eunice Prudente, secretária Municipal de Justiça de São Paulo

Família de João Alberto Silveira Freitas, morto por seguranças do Carrefour

Felipe Santa Cruz, presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil)

Fernanda Garay, medalhista olímpica

Frederico Trajano, presidente do magazine Luiza

Hebert Conceição, medalhista olímpico

Jonathan Azevedo, ator

Ludmilla, cantora

Mart’nália, cantora

Preta Gil, cantora

Thaíde, rapper

Thiaguinho, cantor (presença online)

Tony Gordon, cantor

Vera Ivo, irmã de Ismael