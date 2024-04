Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciam nova data de show em SP

ISABELA FAGGIANI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A turnê “Caetano&Bethânia”, que percorrerá o Brasil entre agosto e dezembro de 2024, acaba de ganhar novas datas. Em publicação feita nas redes sociais, os irmãos afirmam que, atendendo a pedidos, incluíram apresentações em Fortaleza, Recife e Curitiba, além de uma terceira apresentação em São Paulo.

Na capital paulista, a turnê teria, de início, apenas uma data, em 14 de dezembro, no Allianz Parque, zona oeste, porém como as entradas esgotaram rapidamente, foi incluído um segundo dia de show na cidade, em 15 de dezembro, que também está esgotado. Nesta quinta-feira, 11, a dupla anunciou nova apresentação extra, em 18 de dezembro, última data da turnê, também no Allianz Parque.

Clientes Ourocard (Banco do Brasil) podem adquirir os ingressos antecipadamente entre os dias 12 e 13 de abril, a partir das 10h da manhã pelo site oficial ou ao meio-dia na bilheteria física, no portão B do Allianz Parque, sem taxa de serviço. A venda geral começa no dia 15 de abril, nos mesmos horários.

Os ingressos custam R$ 270, na cadeira superior, R$ 340, na pista comum, R$ 490, na cadeira inferior, e R$ 520, na pista premium Ourocard.

CAETANO E BETHÂNIA: SHOW EXTRA EM SP

Quando 18 de dezembro, 20h30; portões abrem às 17h

Onde Allianz Parque, Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Preço A partir de R$ 270

Classificação 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Link https://www.ticketmaster.com.br/event/caetano-e-bethania-sao-paulo