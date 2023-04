Thiago Nigro e Maira Cardi escolhem a data do casamento

Empresário pediu a coach de alimentação em casamento neste sábado, 22, quando ela se batizou no Rio Jordão

Eu disse para vocês que o namoro de Maira Cardi e Thiago Nigro ia dar o que falar não só nas redes sociais, mas na vida real também. Depois de completarem um mês juntos, o casal adiantado já noivou e promete casamento pelos próximos meses. De acordo com o Jornal Extra, os dois vão se casar em agosto, quando completarem 5 meses juntos.

De acordo com uma fonte, os noivos ainda estão planejando uma festa de arromba para celebrar o amor. Vale ressaltar que neste sábado, 22, ela foi batizada na igreja evangélica, no Rio Jordão, em Israel.

Thiago ainda ficou bem falado nos veículos de comunicação ao pedir ela em noivado com uma aliança de brilhantes no valor de R$228 mil. “Nasci de novo, fazendo uma aliança com Deus e outra com ele! Já tenho esse homem maravilhoso, que vai muito além do que pedi, aos meus pés, nesse lugar, nesse dia e dessa forma tão inesquecível… Deus é bom o tempo todo, nunca duvide dos seus sonhos. Nada é impossível para Deus, nada! Te amo por toda vida, meu amor! Obrigada por me fazer a cada dia uma pessoa melhor!”, escreveu ela nas redes.