FestLuso 2023 chega a Brasília no Espaço Cultural Renato Russo

Evento está em sua 13ª edição e amplia o movimento de expansão do Festival para outros centros culturais como o Distrito Federal

O Festival de Teatro Lusófono (FestLuso) traz a Brasília, pela primeira vez, um módulo circulante com três espetáculos que compõem a edição de 2023. As apresentações acontecem de 18 a 20 de agosto, no Espaço Cultural Renato Russo.

Originário do Piauí, o FestLuso está em sua 13ª edição e amplia o movimento de expansão do Festival para outros centros culturais como o Distrito Federal. Espetáculos de companhias do Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo, Portugal, Moçambique, Cabo Verde e outras levam as artes de países falantes da língua portuguesa para o público.

Como é característica do festival, a programação conta com espetáculos que fazem unir as culturas de artistas de diferentes países, fazendo uma imersão de trocas que misturam as artes cênicas de três continentes: América, Europa e África. Nesta edição, o Festival faz uma homenagem ao teatro de Portugal e tem a participação de sete grupos representativos da cena teatral Portuguesa. Dois deles, Musgo Produção Cultural e Saaraci Coletivo Teatral, se apresentam na cidade.

Na circulação Brasília, o Festival apresenta o espetáculo Esperando Godot, do Grupo Harém de Teatro, de Teresina/PI; Viagem Infinita – A partir de “Os Lusíadas” de Camões, de Musgo Produção Cultural, de Portugal, e Saaraci, o Último Gafanhoto do Deserto, do Saaraci Coletivo Teatral, de Cabo Verde / Brasil / Portugal. As apresentações são gratuitas com retirada de senha com uma hora de antecedência de cada apresentação.

O FestLuso 2023 tem realização do Grupo Harém de Teatro e patrocínio do Governo do Estado do Piauí/ Secretaria de Estado da Cultura do Piauí e conta com o apoio do Instituto Camões/Embaixada de Portugal no Brasil e do Instituto Janelas da Arte, Cidadania e Sustentabilidade.

Serviço

FestLuso – Módulo Circulante Brasília

De 18 a 20 de agosto

Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul, bloco A)

Entrada franca

@espacoculturalrenatorusso

www.espaçoculturalrenatorusso.com.br