Tiago Leifert confessa fase ruim na publicidade e cogita deixar de investir na Apple

O jornalista e apresentador abriu o jogo sobre a sua atual fonte de renda e citou algumas das empresas que ele aplica seu dinheiro

Durante a sua participação no podcast ‘Futurum Talks’, que é apresentado pelo comunicador Daniel Zukerman, o jornalista e apresentador Tiago Leifert revelou que, para ele, o mercado de publicidade, em 2023, não está em sua melhor fase.

“Na publicidade, pra mim pelo menos, tá muito ruim esse ano. [Na verdade, para]Todo mundo tá”, revelou o apresentador.

Em seguida Tiago brincou, dizendo que em todos os anos as pessoas aterrorizam dizendo que o mercado das publicidades será ruim, mas afirma que desde 2019 esse é o primeiro ano que o mercado realmente se enfraqueceu.

“Toda vez falavam isso. Em 2019 falavam ‘Ah agora vai ser ruim’, era bom. Em 2020 ‘Não com a pandemia vai ser ruim’, foi bom. [20]22, ano passado, cara foi animal, falaram ‘Vai ser ruim’, [mas] foi muito bom, ganhei muito dinheiro, trabalhei bastante… Mas [20]23 tá ruim, tá todo mundo com o pé atrás”, afirmou Leifet.

Continuando, ele conta quais são as suas atuais fontes de renda. “ Renda fixa, inflação, [na verdade,]inflação eu já parei… Mas então, renda fixa, inflação e em bolsa, eu só faço [investimento] em bolsa americana”, afirmou ele , explicando que cansou a incerteza do mercado brasileiro, já que o mesmo é extremamente dependente do nosso governo.

Por fim, falando um pouco das empresas a qual ele faz os seus investimentos, Leifet revelou que é investidor da Apple e da Microsoft, porém deixa a entender que, ao contrário da da Microsoft, a Apple não está em seu melhor momento, o que o faz cogitar em deixar de aplicar seu dinheiro na empresa.

“Eu tenho Apple e Microsoft, que eu peguei na baixa, porque assim que começou a pandemia e que tudo despencou, eu entrei, porque eu queria muito ter Apple e Microsoft. Eu não sei se a Apple eu vou continuar, mas a Microsoft está voando”, finalizou o jornalista.