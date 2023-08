Luisa Marilac aterroriza vizinhos com festa e os acusam de transfóbicos

A influenciadora digital estava comemorando os 14 anos de seu canal no Youtube, quando foi advertida pela síndica de seu prédio.

Amores, estava aqui, colocando as fofocas em dia, com as minhas amigas do Leblon e vejam só esse babado que eu descobri e que está acontecendo envolvendo a influenciadora digital Luisa Marilac. Na tarde do último domingo, a Youtuber resolveu dar uma festa para alguns fãs e amigos, em comemoração aos 14 anos de seu canal na plataforma de vídeos.

Porém, a festividade não saiu da forma em que ela estava esperando, isso porque, ao decorrer da festa, Marilac, que ficou extremamente conhecida por causa de seus bordões, como “bons drinques” e “se isso é estar na pior…”, recebeu mensagens da síndica do seu prédio reclamando do barulho que ela estava fazendo no salão de festas.

Revoltada com o acontecimento, que segundo ela entregou a sua festa, a influenciadora expôs nas suas redes sociais as mensagens que recebeu da síndica e desabafou, afirmando que as reclamações, na verdade, fazem parte de uma atitude “homofóbica e transfóbica”.

“Então amores, olha a hora que a síndica do prédio começou me mandar mensagem. Não passei para meus convidados, mas fiquei muito preocupada. Não tomei meus ‘bons drink’ como gostaria para monitorar a festa etc. Eles reclamaram do som, reclamaram dos meus convidados que estavam fumando do lado de fora do salão, estragaram meu dia. Não achei que ia passar por isso. Nitidamente foi homofobia e transfobia”, iniciou Marilac.

Continuando, a transexual pontua que as reclamações começaram a serem feitas pouco depois das 16h, horário que por lei ainda é permitido o que mantenha o som ligado, e garante que não deixará essa situação passar despercebida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Olha o horário que as mensagens começaram chega gente , domingão. Agora são 00:58, som na favela está bombando…Mas quando uma travesti faz uma festa para os fãs e amigos às 16h, em horário normal, podemos nos divertir e comemorar incomoda. Estou com muita raiva triste. Era para ser um dia lindo e foi para os meus seguidores. Tentei não passar isso, mas o meu dia foi horrível. Estou com muita raiva, não vou mentir. Não vou deixar barato isso. Não fizemos nada de errado. Basta. Não aguento mais me calar. Não acho que às 16:13 estávamos errados. Não vou deixar barato gente. Não acho justo”, finalizou a influenciadora.