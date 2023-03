Bailarina formada em Brasília entra para companhia de dança internacional

Com 25 anos, Luana Vieira foi selecionada para turnê em cruzeiro pela Europa, mas precisa de ajuda financeira

A artista, bailarina profissional e professora de dança Luana Vieira, de 25 anos, foi uma das brasileiras selecionadas para uma turnê de seis meses de cruzeiro pela Europa. Entre os cerca de 100 concorrentes da audição no Brasil, Luana ficou entre os 20 escolhidos pela companhia Aida Cruises e vai para a Alemanha no mês que vem.

Luana nasceu em Cuiabá-MT e, aos 19 anos, veio sozinha para Brasília para viver o sonho de trabalhar com a arte. Há um ano, se formou em Licenciatura em Dança pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e já participou de companhias de dança, espetáculos, videoclipes. Também ministrou aulas em turmas regulares e eventos e alimenta as redes sociais com produções de vídeos de suas coreografias.

A companhia de dança alemã vai apenas financiar a passagem, e Luana precisa arcar por conta própria com outros gastos em euros. “É algo muito distante do que imaginei pra minha vida. No Brasil, uma oportunidade como essa é bem rara de acontecer. Estou muito feliz, mas com meu salário de professora é inviável pagar, por exemplo, cursos e exames que precisarei fazer lá, que totalizam 5 mil reais”, afirma.

Workshop

Para arrecadar fundos, a artista organizou um workshop de despedida neste sábado (18) com aulas de dança de seis professoras referências em Brasília, por um valor simbólico de R$ 50,00. Será às 14h, no Estúdio Have Dreams da 712 norte. Ela também aceita doações pela chave pix (61) 99301-1243.