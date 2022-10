Seu Jorge denuncia insultos racistas durante show em Porto Alegre

A delegada Andrea Mattos, da Polícia Civil de Porto Alegre, confirmou à AFP que uma investigação foi aberta

O cantor e ator Seu Jorge denunciou, nesta terça-feira (18), ter sido vítima de ataques racistas durante um show em Porto Alegre, após o qual a polícia abriu uma investigação.

“O que eu presenciei foi muito ódio gratuito e muita grosseria racista”, disse o artista de 52 anos em um vídeo publicado no Instagram, no qual relata o ocorrido durante um show em um clube privado da capital gaúcha na última sexta-feira (14).

“Quando chegou no final do show, eu saí do palco. Quando cheguei atrás do palco, eu começo a escutar muitas vaias e xingamentos. E logo, por conta disso, eu percebi que não seria possível voltar para fazer o famoso bis”, acrescentou o cantor, vencedor de três Grammys Latinos.

A delegada Andrea Mattos, da Polícia Civil de Porto Alegre, confirmou à AFP que uma investigação foi aberta.

Segundo ela, nos vídeos filmados durante o show é possível ouvir insultos racistas, como pessoas chamando o cantor de “macaco” e imitando o som desse animal.

Seu Jorge explicou que o show fazia parte de uma “jantar de gala reservado aos sócios do clube” e que não viu “nenhuma pessoa negra” entre os convidados.

Agence France-Presse