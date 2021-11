Sertanejo Bruno diz que Marília terminou com Huff por causa da mãe

Segundo Bruno, a cantora teria terminado o namoro por que Murilo teria “enfrentado” a mãe dela, Ruth Moreira

O cantor Bruno, da dupla com Marrone, contou, durante show no último final de semana, o suposto motivo que teria feito Marília Mendonça terminar o namoro com o também cantor Murilo Huff, com quem tem um filho, Léo.

Segundo Bruno, a cantora teria terminado o namoro por que Murilo teria “enfrentado” a mãe dela, Ruth Moreira. “Ela (Marília) falou em particular, lá no meu ouvido, que largou o menino porque ele estava enfrentando a mãe. E ela falou ‘Não, a minha mãe ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela'” , contou.

Bruno conta que a confissão teria sido feita durante a festa de aniversário de Ruth, onde ele teria se apresentado. “Deus deu um presente para mim, de dar um presente para ela e para a mãe dela, sem eu saber que ela iria morrer, bicho! Isso para mim foi a maior loucura que já aconteceu na minha vida. Eu fui usado, eu fui por Deus” , disse. Marília faleceu na última sexta-feira (05), em um acidente aéreo, no interior de Minas Gerais.

