Affair de Marília Mendonça desabafa após ataque de fãs

Apontado como o último affair de Marília Menonça, o cantor Matheuzinho fez um desabafo nas redes sociais após sofrer ataques e ameaças dos fãs.

Por meio do Twitter, o artista desabafou: “Por favor, parem de me atacar! Eu não aguento mais ler comentários comparando a minha dor com a de outras pessoas… todos estão sofrendo muito! Não falem o que vocês não sabem, por favor. Isso pode magoar muita gente! Eu sigo em silêncio… só respeitem”, escreveu Matheuzinho.

Confira a publicação do cantor

Por favor, parem de me atacar! Eu não aguento mais ler comentários comparando minha dor com a de outras pessoas.. todos estão sofrendo muito! Não falem o que vcs não sabem por favor. Isso pode magoar muita gente! 😓

Eu sigo em silêncio.. so respeitem! — Matheuzinho (@mcmatheuzinhof) November 9, 2021

Não vou falar com ninguém, não vou dar entrevista a ninguém e sigo aqui com meu luto e minha dor. Por favor respeitem isso! Que Deus conforte o coração de todos vocês. — Matheuzinho (@mcmatheuzinhof) November 9, 2021