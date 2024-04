SBT mexe no Fofocalizando, dispensa Flor Fernandez e demite repórter pela 2ª vez

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

O SBT decidiu fazer cortes no Fofocalizando, sua atração diária de fofocas. O programa demitiu Flor Fernandez, ex-assistente de palco de Silvio Santos, e Kallyna Sabino, jornalista que fazia parte da atração.

Os cortes fazem parte de uma reformulação que acontece no programa desde o início do ano, quando houve uma mudança em sua direção. Saiu Gustavo Vaccari e reassumiu Márcio Esquilo, que já havia sido diretor anteriormente. Os demitidos receberam a alegação de que houve corte de custos.

A informação foi publicada pelo site TV Pop e confirmada pela reportagem. Flor já havia sido apresentadora do programa, mas passou a ser repórter especial no ano passado, mostrando os bastidores de atrações do SBT.

Parceira de palco do dono da emissora nos anos 1980, Flor voltou ao SBT em 2011, e fez parte do elenco do Programa Silvio Santos por muitos anos no Jogo dos Pontinhos.

Flor ainda pode fazer trabalhos no SBT, mas deixa de ter um vínculo fixo ao sair do Fofocalizando. Hoje, ela participa também do Programa do Ratinho.

Já Kallyna Sabino foi recontratada pelo SBT em março do ano passado para reforçar a Fofocalizando, que queria investir em notícias quentes e em jornalismo. Antes, Kallyna trabalhou na Jovem Pan e teve uma primeira passagem pelo SBT entre 2012 e 2019.

À reportagem, Kallyna confirmou sua saída e disse que já esperava que fosse acontecer, devido a perda de espaço que teve. “Agora vou começar um novo ciclo, com tudo lindo e tudo maravilhoso”, desejou a jornalista.

Existe uma chance do Fofocalizando perder tempo, e até mesmo inverter horário com novelas mexicanas.

O programa está pressionado para dar audiência. Atualmente, ele chega a ficar em quinto lugar de audiência em alguns momentos na faixa das 16h30.

Procurado pela reportagem, o SBT não respondeu o questionamento até a última atualização desta reportagem.