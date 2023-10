Sandy e Lucas Lima falam sobre a separação: ‘Estamos ressignificando esse amor’

Ex-casal falou pela primeira vez após o fim do casamento no Alta Horas

Na última segunda-feira (25), os fãs e a maioria do público geral foram pegos de surpresa com o anúncio do fim do casamento de Sandy e Lucas Lima. Os dois estavam juntos há 24 anos, sendo 15 de casados, e são pais de Theo, de 9 anos. No perfil da rede social, eles compartilharam uma publicação informando que tinham tomado a decisão de seguirem caminhos distintos.

No primeiro pronunciamento oficial de Sandy e Lucas Lima, realizado no Alta Horas, da TV Globo, o ex-casal não escondeu o quanto o fim do relacionamento de 24 anos tem provocado dor. “É muito difícil, a gente sofre, chora”, disse a cantora. “Temos dias melhores e dias piores”, completou o filho mais novo da Família Lima.

“Não é uma coisa fácil de fazer, porque as pessoas não sabem como se portar esperando o que a gente vai fazer, mas existe uma amizade, um amor de 24 anos e isso nunca vai mudar. Pra mim e pra ele não é estranho estar aqui. A gente se ama muito, somos melhores amigos, temos um fruto lindo que é o Theo, de 9 anos, nosso filho que é a prioridade”, afirmou Sandy.

“Estamos conversando há muito tempo. É uma decisão que tomamos há muito tempo. Precisamos organizar a nossa vida, organizar o Theo para trazer essa notícia. A gente entende que essa notícia tem que ser do mundo. Também foi um processo longo e de muita conversa, descobrimos um carinho diferente. Um casal com filhos nunca se separa”, explicou o músico.

Os dois reafirmaram o que já tinham dito ao público no texto publicado na internet e reiteraram que a decisão não foi ‘impulsiva’, que ainda “se amam muito”, mas que estão ‘ressignificando esse amor’.

“Faz um tempinho, não precisamos dar número, não foi uma coisa que a gente decidiu, acabou, não foi uma coisa impulsiva. As pessoas especulam, é muito doloroso, não comunicamos para as pessoas assim que decidimos. Está tudo bem entre nós, é uma decisão amadurecida”, seguiu Sandy.

“Conversamos com amigos e o que sentimos, não é incomum, mas é difícil encerrar um relacionamento assim, muitas pessoas deixam de chegar em brigas. A gente não deixou chegar a esse momento”, finalizou Lucas.