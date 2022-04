‘Rivalidade? Onde? Eu amo e apoio Pabllo Vittar’, diz Ru Paul

Ru Paul publicou uma foto da cantora brasileira em sua conta no Twitter e escreveu: “Eu amo e apoio Pabllo Vittar

A drag queen americana Ru Paul, 59, apresentadora do Ru Paul’s Drag Race, usou as redes sociais nesta quarta-feira (20) para pôr fim a rumores de rivalidade com a cantora Pabllo Vittar, 28, após participação com sucesso da brasileira no festival Coachella, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Ru Paul publicou uma foto da cantora brasileira em sua conta no Twitter e escreveu: “Eu amo e apoio Pabllo Vittar. Vergonha dos trolls maliciosos do Twitter tentando criar uma rivalidade.” A brasileira respondeu a publicação: “Eu te amo mãe”.

Os internautas reagiram a publicação de Ru Paul dizendo que não acreditavam que drag queen estava elogiando a cantora brasileira. “Eu vivi para ver esse dia chegar”, comentou um internauta. Outro escreveu: “Ainda postou foto linda da gata, é sobre isso!”

Outros fãs da cantora brasileira agradeceram à drag. “Parabéns, Ru! Você é uma estrela, uma lenda! Ela vai ficar tão feliz com isso! Não tenho palavras para agradecer”, escreveu uma pessoa. “Muito grato por todo o apoio, o Brasil te ama mama Ru!”, disse outro fã da Pabllo.

Nos últimos dias, Ru Paul começou a bloquear fãs da Pabllo que mandavam mensagens nas redes sociais cobrando uma homenagem à brasileira, após ela ter sido aclamada no festival de Coachella.

No ano passado, a drag queen se tornou a artista negra com maior número de prêmios do Emmy com 11 vitórias.