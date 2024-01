Record demite narrador que contratou para o Paulistão após dois jogos

Justificativa dentro da emissora é que Oliveira teria desagradado como narrador, sendo muito criticado pelo público

Folhapress

Gabriel Vaquer e Anahi Martinho

Aracaju – SE e São Paulo – SP

Após narrar apenas dois jogos do Campeonato Paulista pela Record, o recém-contratado Oliveira Andrade teve seu contrato rescindido pela emissora.

A justificativa dentro da Record é que Oliveira teria desagradado como narrador, sendo muito criticado pelo público.

No lugar, a emissora recontratou o narrador Lucas Pereira, que havia sido desligado em um recente corte de funcionários, em agosto de 2023.

Lucas estreia no domingo (28), no clássico entre Palmeiras e Santos.

Procurada pela reportagem, a Record confirmou a demissão por meio de nota. “A partir deste domingo, todas as partidas do Paulistão 2024 serão narradas pelo Lucas Pereira. Agradecemos parceria com o Oliveira Andrade nesse início de Campeonato”, informou a emissora.