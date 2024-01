Reinaldo Azevedo chora no ar com homenagem à Band News: “Fazer parte disso é inigualável

Genteeee, eu tô quase me afogando nas minhas próprias lágrimas depois de ver essa reportagem para lá de emocionante da Band News. Tudo começou quando o jornalista Reinaldo Azevedo foi surpreendido com uma declaração do entrevistado Abreu, que é um ex-dependente químico.

Em depoimento, Abreu achou um livro chamado “Direito constitucional esquematizado” e foi apresentando ele a todos que conhecia. Até que um dia, alguém o aconselhou a assistir o programa de Reinaldo.

Na época, ele estava buscando ajuda para sair do vício e disse o quanto ouvir o programa foi bom para ele. “Sou ouvinte fiel da rádio. Os trocadilhos, o jeito humanizado da rádio, você sente que é uma família, a Band News.”, disse o homem.

Quando a reportagem acabou, o apresentador estava ás lágrimas e muitíssimo emocionado.