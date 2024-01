Após dois anos e meio foragida, esposa de ‘Faraó dos Bitcoins’ é presa nos Estados Unidos

Genteeeeee, a esposa do “Faraó dos Bitcoins”, Mirelis Diaz Zerpa, foi presa em uma operação da Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (24). Foragida há 2 anos e meio, a mulher foi encontrada em Chicago, nos Estados Unidos. Essa ação foi uma colaboração entre a Polícia Federal, o U.S Immigrations and Customs Enforcement (ICE) e o Serviço Secreto norte-americano.

Segundo a PF, a venezuelana estava de forma ilegal no país e tinha um mandado de prisão em aberto pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Ela é acusada por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.

Quando seu marido, Glaidson Acácio dos Santos, foi preso na Operação Kryptos, Mirelis conseguiu fugir para os EUA. De acordo com a operação, Mirelis, Glaidson e cúmplices constituíram uma extensa rede para lavagem de dinheiro, que chegou a movimentar cerca de R$ 38 bilhões entre 2015 e 2021.

A empresa deles foi investigada durante 2 anos e concluíram nas investigações que a mulher passou a firmar contratos de prestação de serviços para investimento em bitcoin a partir de 2015, por meio de uma empresa de consultoria, a G.A.S. Consultoria e Tecnologia, em Cabo Frio, na região dos Lagos, do Rio. Os contratos eram oferecidos ao público, incluindo pessoas jurídicas, mesmo não tendo autorização junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Em sua defesa, Mirelis disse que o motivo da prisão foi tão somente uma irregularidade no seu visto.

O faraó dos bitcoins, Glaidson Acácio dos Santos está preso na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, para onde foi transferido em janeiro de 2023. Ele foi detido na operação Kryptos, em agosto de 2021, acusado de operar um sistema de pirâmides financeiras envolvendo moedas digitais e causar prejuízos a investidores.