Reality Corrida das Blogueiras busca novo influencer do Brasil

Martha Alves

São Paulo, SP

Donos do canal Diva Depressão , o casal de youtubers Eduardo Camargo, 32, e Filipe Oliveira, 33, conhecidos como Edu e Fih, estrearam no dia 19 de outubro a terceira temporada do reality show Corrida das Blogueiras. A atração, transmitida no YouTube, mostra a competição entre pessoas de todos os gêneros que sonham ser o novo influenciador do Brasil.

Quem assistir ao reality não vai ver candidatos disputando provas de resistência ou um líder indicando quem ele quer que deixe a competição. Eles têm que provar que são os melhores em provas de maquiagem, moda ou publis de produtos. A campeã ganhará a “Coroa de Cola-Quente” -prêmio icônico do reality-, uma collab com o Diva e R$ 20 mil. “Não queremos dar spoilers, mas o público pode esperar clássicas provas como a da cola quente e a publi secrets, onde eles precisam preparar uma publi [post patrocinado por alguma marca nas redes sociais] de um produto qualquer e outras coisas bem legais”, diz Edu.

Nesta edição, a Diva Depressão selecionou dez influenciadores entre 10 mil inscritos. Um dos critérios para ser escolhido era ter no máximo 300 mil seguidores unindo todas as redes sociais. “O critério é ter talento no que se propõe a fazer e, claro, ter seu diferencial em meio a tanta gente que cria conteúdo”, diz Fih.

Durante as gravações do reality, os participantes ficam confinados e se encontram somente na gravação que acontece no Dia Estúdio Dia, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. “Eles ficam confinados em um hotel e sem acesso a internet. Tudo para evitar que eles tenham contato entre si fora do programa, a ideia é que toda a interação fique para dentro das gravações”, explica Fih.

A cada semana, os competidores terão suas habilidades avaliadas pelo júri formado pela especialista em maquiagem Karen Bachini, a blogueira sustentável Nátaly Nery, além da influenciadora digital Lorelay Fox, que já fez parte do júri em outras temporadas. Segundo Rafa Dias, diretor-geral do reality e diretor-presidente do Dia Estúdio, o maior desafio do reality foi escolher as pessoas que fariam parte do júri. “Queríamos trazer novos nomes e que fizessem sentido para a bancada de jurados.”

Os episódios do reality têm ainda a participação de convidados e da Blogueirinha, personagem criada por Bruno Matos. Conhecida como a “coach das blogueiras”, ela interage com os competidores e arranca boas gargalhadas de quem assiste a atração.

Fih diz que é muito especial voltar com um projeto que amam após um ano parado devido a pandemia de Covid-19. “Passamos por momentos difíceis e sabemos que esse é um projeto que vai levar muita alegria para muita gente, é realmente muito especial!”

Edu acredita que, nesta terceira temporada, ele e Fih melhoraram bastante a desenvoltura como apresentadores em frente às câmeras. “Agora, sobre a tratando da temporada em si, as provas estão bem mais difíceis, tudo cresceu. Então, nada mais justo que as provas irem para outro patamar também.”

No primeiro episódio, os competidores foram divididos em dois grupos. Eles tiveram que fazer um editorial de maquiagem com fotos do grupo e de cada um dos participantes. O grupo vencedor teve as fotos do ensaio publicadas no Instagram da Avon, uma das patrocinadoras do programa.

O grupo liderado por Gabriel Jordan perdeu a prova. Ele e Duds Dhaer foram indicados pelo júri ao “flop”, uma espécie de paredão para permanecer no reality. A dupla teve que reproduzir a maquiagem feita pela jurada Karin Bachini em Vini Freire, ex-participante do programa. Na disputa, Duds foi eliminada.

A atração é inspirada no RuPaul’s Drag Race, competição americana de drag queens. “Tivemos uma grande inspiração na Ru, mas, olhando para o nosso, atualmente, não vemos muita semelhança quando pensamos nas provas, no objetivo da competição. Então, hoje acreditamos que poucas coisas se assemelham de verdade.”