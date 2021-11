“Os bonitinhos de Brasília” fazem show na Bahia no feriado prolongado

Com o recém sucesso lançado, “157 do amor, a dupla sertaneja da capital Caio e Henrique passaram o feriado prolongado em uma mini turnê pela Bahia

Com o recém sucesso lançado, “157 do amor, a dupla sertaneja da capital Caio e Henrique passaram o feriado prolongado em uma mini turnê pela Bahia. Os intervalos terão os melhores hits do momento com o DJ L2.

Com apresentações nas cidades de Cocos e Santa Maria da Vitória, ambas com mais ou menos 900km de distancia da capital Salvador, os “bonitinhos de Brasília” como são conhecidos por aqui, levaram o mais novo repertório da dupla que inclui os hits já conhecidos como “Hoje eu não tô prestando”, “inimiga do fim”, mas também os recentes lançamentos, “Não me quer mas me liga” e “157 do amor”.

A dupla de sertanejos, sempre muito bem humorados, faz questão de estar presente nas redes sociais e tentam sempre que possível manter a interação com o público fiel que os seguem.

Assista os clipes aqui:

157 DO AMOR

O novo hit jurídico do país, o lançamento da dupla Caio & Henrique: “157 do Amor”. Uma música que vai ficar na cabeça de quem ouvi-la ao menos uma única vez. Os responsáveis pela composição é o Júnior Lobo (Jenifer) e Sando Neto (Ciumeira), que dessa vez apostaram no código penal brasileiro para explodir mais um sucesso!

NÃO ME QUER MAS ME LIGA

A dupla lançou em julho/2021 o hit que é a cara do Brasil: “Não Me Quer, Mas Me Liga”. A música conta a história de uma relação mal superada. De alguém que não quer mais o “ex”, porém continua ligando pra ele, e quando bebe, quer fazer amor.