Cidade Ocidental recebe um dos maiores eventos populares da região centro-oeste

De 5 a 7 de novembro, o Circuito Cerrado de Rodeio aterrissa na Cidade Ocidental com atrações musicais, montarias profissionais, parque temático e camarote open bar

Segura peão! Um dos maiores eventos populares da região Centro-Oeste está de volta. É o Circuito Cerrado de Rodeio, que traz muitas atrações, de 5 a 7 de novembro, na Cidade Ocidental, com entrada franca e arrecadação de alimentos e agasalhos pela campanha “#Seja Solidário”. Na entrada serão exigidos uso de máscara, cartão de vacina ou exame PCR negativo. Além de oferecer entretenimento à localidade e demais cidades do Distrito Federal e entorno, a festividade gera emprego e renda à população e promove artistas regionais. Espera-se que o evento atraia cerca de 30 mil pessoas, respeitando os protocolos sanitários do município.

No dia 5, apresentam-se no palco a dupla sertaneja Talvanes e Thiago, o cantor e compositor de forró Bob Nickson e a cantora sertaneja Danielle Leão. No dia 6, os shows ficam por conta da cantora Jessy K, da banda Lugar Secreto, do cantor Vitor Santos, da banda de forró Menino Ricco e da banda 2Live. Já no domingo (7,) a animação será do cantor Edu Mascarenhas, dos grupos Collo de Mainha e Planeta do Forró e da Banda Imagem – que traz repertório variado e uma bagagem musical de 30 anos de carreira.

Para um dos organizadores do evento, Orleans Araújo da OA Produções, é uma grande satisfação levar para a Cidade Ocidental mais entretenimento e cultura, com o primeiro rodeio pós-pandemia do estado de Goiás. Ele acredita também que é muito importante valorizar os artistas locais. “Queremos dar mais oportunidades para aqueles que são grandes talentos. O Circuito traz mais visibilidade a esses artistas”, reforça.

O evento também é organizado por Fernando Fernandes, da Fernandes Produções, e tem apoio da Prefeitura Municipal da Cidade Ocidental. “Gostaríamos de chamar a atenção do público para a arrecadação de alimentos e agasalhos para a campanha ‘#SejaSolidário’. A participação de todos fará a diferença na arrecadação total e na vida de muitas pessoas”, destaca Fernando.

Nos três dias do Circuito haverá apresentações de rodeio, sempre às 23h. No sábado (6), das 8h às 18h, haverá também um desfile de cavalos Mangalargas, mais conhecido como “Poeirão”. Para quem quiser assistir tudo mais de perto e conforto, poderá optar pelo Camarote Open Bar, com espaço limitado para 500 pessoas por noite, com direito a água, cerveja e refrigerante, além de banheiro exclusivo. O ambiente tem vista privilegiada para os rodeios e também para o palco com os shows musicais. O valor do ingresso antecipado é R$ 90 e, na hora, R$ 100.

Programação

Sexta-feira (5/11):

Das 20h às 21h30: Talvanes e Thiago

Das 21h30 às 23h: Bob Nickson

Das 23h a 1h: Rodeio

De 1h às 3h: Danielle Leão

Sábado (6/11):

Das 20h às 20h30: Jessy K

Das 20h35 às 21h35: Lugar Secreto

Das 21h55 às 23h: Vitor Santos

Das 23h a 1h: Rodeio

Das 1h às 2h: Menino Ricco

Das 2h20 às 3h: 2Live

Domingo (7/11):

Das 19h às 20h: Edu Mascarenhas

Das 20h30 às 21h30: Collo de Mainha

Das 21h30 às 23h: Planeta Forró

Das 23h à 1h: Rodeio

Das 1h às 2h30: Banda Imagem

Evento:

Circuito Cerrado de Rodeio – Etapa Cidade Ocidental

Data: de 5 a 7 de novembro de 2021

Horário: a partir das 18 h

Local: próximo a Orla do Lago Jacob – Cidade Ocidental

Entrada Franca

Apresentador de Eventos e Mestre de Cerimônias: Cacá Silva

Classificação indicativa livre