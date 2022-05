Podcast Papo de Quebrada entrevista os principais personagens da cultura urbana do DF

A nova temporada realizará programas ao vivo com convidados que contribuíram para a cena cultural do Distrito Federal

O podcast Papo de Quebrada é uma iniciativa que desde 2019 vem apresentando episódios que discutem temas políticos pela perspectiva descentralizada da cidade, elencando temas como direito à cidade e valorização da juventude periférica. Listado pelo portal UOL, como um dos 12 podcast para entender o Brasil e pela Agencia Jovem, como um dos 10 podcasts das periferias para ouvir na quarentena, o Papo de Quebrada vem ganhando credibilidade na rede.

Na nova temporada do Papo de Quebrada, o podcast apresenta um novo formato, sempre ao vivo no YouTube às segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h30. Apresentado por Max Maciel, as entrevistas têm como objetivo trazer memórias e registros dos fazedores das múltiplas ações culturais urbanas do DF, consolidando e sistematizando essas histórias e narrativas periféricas. A missão é dar centralidade às periferias e mostrar outras perspectivas sobre a cena cultural construída ao longo dos 62 anos do Distrito Federal

Agenda:

06/05: X Câmbio Negro

09/05: Raffa Santoro

11/05: Turko

13/05: GOG

Foto/Reprodução

Papo de Quebrada: uma visão periférica sobre a cidade, a política e entretenimento! Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura.