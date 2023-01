Piqué teria pedido segunda chance a Shakira e chorou com a negativa da cantora

Além dos dois, os respectivos advogados participaram da reunião, marcada pela frieza da cantora e o arrependimento do jogador

O fim do casamento entre Shakira e Gerard Piqué ainda dá muito audiência na imprensa espanhola e mais um capítulo foi revelado neste sábado (21). Famoso por ter revelado toda a confusão envolvendo os dois e também a identidade da atual namorada do ex-zagueiro do Barcelona, Clara Chía, o repórter Jordi Martin anunciou que houve uma tentativa de reconciliação.

Segundo Martin, Piqué teria pedido uma segunda chance à cantora, um mês após a descoberta da traição. Shakira disse não e ele chorou lamentando a situação no último encontro do ex-casal. Além dos dois, os respectivos advogados participaram da reunião, marcada pela frieza da cantora e o arrependimento do jogador, que até cogitou terminar com Clara Chía [pivô da separação], mas ela alegou que já não tinha mais condições de manter o casamento.

O repórter ainda completou que uma fonte próxima do ex-casal revelou que não teve discussões nem trocas de acusações no tal encontro e que os dois encerram as conversas com um forte abraço. “Apesar de uma negociação difícil porque Piqué não queria muito que os filhos Milan, 9, e Sasha, 7, se mudassem com a mãe para Miami, Estados Unidos, no início de 2023, foi tudo muito civilizado.”

Shakira e Piqué romperam em abril de 2022 e dois meses depois, eles anunciaram oficialmente a separação após 11 anos juntos. Recentemente, a cantora lançou uma música com várias indiretas para o ex. Na letra, ela chega a falar “eu valho duas de 22, você trocou uma Ferrari por um Twingo “, como provocação ao novo relacionamento do espanhol, com a jovem Clara Chia, de 23 anos. Em outro trecho da música, Shakira cita duas marcas de relógio e canta: “você trocou um relógio Rolex por um Casio”.