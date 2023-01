Claudia Rodrigues ganha alta hospitalar

A atriz foi internada no último dia 18, no Hospital Israelita Albert Einstein .

Amores, que ótima notícia. Após ter sido internada às pressas no último dia 18, no Hospital Israelita Albert Einstein, e passar por uma bateria de exames, a atriz e humorista Claudia Rodrigues, na manhã deste sábado (21), felizmente recebeu alta hospitalar.

A informação foi confirmada pela assessoria da atriz, que notificou: “A Claudinha teve alta hoje pela manhã. Ela passou por todos os exames, tomou todas as medicações da EM… conseguiu estabilizar o quadro de fortes dores de cabeça e vamos acompanhar em casa”.

Segundo a sua equipe, em todo esse tempo no hospital a atriz não foi diagnosticada com nada, e nem o seu quadro foi associado com a EM, também conhecida como esclerose múltipla, doença a qual a atriz recebeu o diagnóstico há cerca de 20 anos.

“Não foi diagnosticado nada… nem que o quadro se deu pela EM ou pelos tratamentos alternativos. Vamos ficar em observação”, afirmou a assessoria.

Para quem não sabe, a EM, é uma doença neurológica desmielinizante autoimune crônica, que é provocada por mecanismos inflamatórios e degenerativos que comprometem o sistema nervoso central.