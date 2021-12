‘Perdi o controle da minha imagem’, diz Eliana após flagra de paparazzi

A apresentadora Eliana, 48 anos, usou o Instagram nesta manhã para publicar uma foto tirada sem seu consentimento. Na imagem ela aparece de biquíni, o que lhe incomodou e a fez refletir sobre a exposição dos corpos femininos.

Segundo a apresentadora, em 32 anos de carreira ela nunca havia sido flagrada dessa maneira. “Foi tão estranho, invasivo, perdi o controle de minha imagem”, lamentou, dizendo ainda que sentiu taquicardia, falta de ar e sudorese nas mãos ao ver a imagem.



A exposição abalou Eliana, que chegou a se questionar se deveria ter ido à praia e depois subido para piscina do hotel.



“Por muitos anos, deixei de brincar numa praia com meus filhos com receio de ter meu corpo exposto e lançado ao julgamento. É comum a sensação de não sermos donas da nossa própria imagem e dos nossos próprios corpos, mesmo não sendo famosas”.



A apresentadora ainda refletiu a cobrança estética sobre as mulheres e disse que perdeu muitos momentos se privando por medo do julgamento alheio. “A maturidade me fez entender que o corpo é meu, e eu não posso deixar de curtir os meus quase 50 anos por conta do que os outros vão pensar ou falar. Vivo a libertação da pose e a vida como ela é”, declarou.