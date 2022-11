PAINEL 2022: os desafios da infraestrutura na competitividade da economia global e na redução das desigualdades sociais no Brasil

Realizado pelo Instituto Besc, o seminário será híbrido e reunirá iniciativa privada, setor público e academia para debater e apresentar soluções no setor logístico a fim de deixar o país mais competitivo e sustentável

Realizado pelo Instituto Besc, o seminário será híbrido e reunirá iniciativa privada, setor público e academia para debater e apresentar soluções no setor logístico a fim de deixar o país mais competitivo e sustentável

Nos dias 22 e 23 de novembro o Instituto Besc realiza a edição de 2022 do PAINEL (Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística). O seminário terá o formato híbrido e será realizado presencialmente no auditório da ANTT em Brasília com transmissão ao vivo pelo YouTube. Participarão do evento executivos do setor privado e público, que vão debater o aprimoramento da infraestrutura, para que a logística gere benefícios econômicos e sociais para o país com respeito ao meio-ambiente.

O simpósio acontece logo após a realização da COP27 (Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas). O evento coloca em voga temas como a transição energética, a descarbonização e a redução das desigualdades socioeconômicas.

“A energia é um dos setores mais intensivos em carbono em qualquer economia, tornando-se uma das áreas mais importantes para efetuar medidas de mitigação significativas que contribuem para enfrentar a mudança climática e a transição para um economia verde para o futuro. A ciência é clara: as emissões globais precisam ser reduzidas pela metade até 2030, chegando a zero até 2050. Para conseguir isso, precisamos investir em novas fontes de energia que sejam limpas, baratas, acessíveis, sustentáveis ​​e confiáveis”, afirmou o presidente da COP27, o chanceler egípicio Sameh Shoukry.

A busca por uma economia mais sustentável e competitiva, igualmente capaz de proporcionar desenvolvimento para diversas camadas sociais, converge com os objetivos do PAINEL. O simpósio tem como propósito debater soluções para “influenciar tecnologias, iniciativas e políticas públicas”. Além disso, o Instituto Besc acredita no “aprimoramento da infraestrutura geral para usarmos a Logística como elemento de integração nacional e redução das desigualdades sociais.”

Programação

Terça-feira, 22 de novembro

13h: Cerimônia Oficial de Abertura com o presidente de honra, Julian Thomas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Convidados



Representante dos conselheiros e patrocinadores (Guilherme Sampaio, diretor-geral da ANTT; Jussara Ribeiro, presidente do Instituto Besc de Humanidades e Economia; Rafael Chaves, diretor executivo de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade da Petrobras;



Eduardo Diogo, diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional e Ênio Mathias Ferreira, vice-presidente Corporativo do Banco do Brasil).

13h40: Entrega dos Troféus

Empreendimento Privado: Centro Portuário São Mateus (CPSM) – PetroCity Portos

Empreendimento Público: Ferrovia de integração Centro Oeste (Fico) – Infra S.A.

Inovação: Locomotiva Elétrica FLXdrive – Wabtec Corporation

Instituição Financeira: BNB – Banco do Norteste do Brasil

Personalidade: Julian Thomas



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

14h30: Sessão 01: “Infraestrutura para uma Logística de Classe Mundial”. Mediador: Julian Thomas, Grupo Maersk, ex-presidente.

“A Participação de Armadores nos Investimentos e Concessões de Terminais Portuários”. Eduardo Nery, diretor-geral da ANTAQ;



“A Presença do Maranhão na Logística Internacional da Rota da Seda Marítima da China”. José Reinaldo Tavares, secretário de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos do Estado do Maranhão;



“Agregando Valor na Logística por meio da Mobilidade nos Grandes Centros Urbanos Mundiais”. Fernando Portella, conselheiro do Instituto de Engenharia de São Paulo;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Patricio Junior, diretor de Investimento em Terminais no Terminal Investment Limited – TIL;

15h50: Debate

16h10: Coffee Break

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

16h40: Sessão 02: “A Evolução da Infraestrutura na Logística”. Mediador: André Dabus, diretor de Infraestrutura da Marsh.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Oportunidades em Infraestrutura Logística no Norte e Nordeste do Brasil”. Gustavo Cota, diretor de Ferrovias da Bamin;



“Avaliação da Segurança Viária com o Uso da Metodologia IRAP”. Camila Maciel, coordenadora de Segurança Viária da Laboratório de Transportes e Logística;



“Problemas e Desafios da Infraestrutura Brasileira de Transportes”. Marcus Quintella, diretor da FGV Transportes;



“Os Desafios da Infraestrutura Logística para o Agronegócio Brasileiro”. Thiago Péra, coordenador geral da ESALQ LOG;

18h: Debate

18h30: Sessão 03: “Futuro do Sistema Ferroviário”. Mediador: Vicente Abate, presidente da ABIFER.

“Autorizações Ferroviárias: Desafios e Oportunidades”. Ismael Trinks, superintendente de Ferrovias daANTT;

“Palestra Multimodal Caravelas”. Fernando Cabral, diretor da Multimodal Caravelas;



“O Impacto do Transporte Ferroviário no Futuro da Logística e Transportes”. Leandro Silva, superintendente de Planejamento e Estudos de Transportes da Infra S.A.;



“Autorizações Ferroviárias e o Impacto sobre o Agronegócio”. Edeon Vaz, diretor executivo do Movimento Pró Logística de Mato Grosso;



José Luis Vidal, diretor executivo ANFA;



“Logística Assertiva”. José Roberto Barbosa, diretor-presidente da PetroCity Portos S.A.;

19h40: Debate

Quarta-feira, 23 de novembro

13h: Sessão 04: “Transição Energética e Combustíveis do Futuro”. Mediador: Almirante de Esquadra Min. Bento Albuquerque.

“Uso de biocombustíveis para geração de energia (Biogás, Gás de Aterro, Óleos Vegetais, Biodiesel, HVO, Etanol…)”. Sidnei Guimarães, gerente de Desenvolvimento de Negócios da Aggreko;



“Transição Energética e Combustíveis do Futuro”. Leonardo Silva, coordenador de Novas Tecnologias da Copa Energia;



“O panorama atual de uso de energia (é sempre bom mostrar como a matriz brasileira é limpa) e as perspectivas sob o ponto de vista do Governo”. Giovani Machado, diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais da EPE;

14h30: Debate

15h: Sessão 05: “ESG na Infraestrutura e Logística Brasileiras”. Mediador: Fabrizzio Gaspar, doutorando na UNILA.

Claudio Viveiros, gerente de Relações Institucionais da Wilson Sons;

Adalberto Febeliano, vice-presidente da Modern Logistics;

Lilian Cardoso, secretária executiva adjunta da Pátria Voluntária;

Carlos Henrique Ribeiro, diretor de Operações dos Correios;



16h00: Debate

16h30: Coffee Break

17h: Sessão 06: “Investimentos na Cabotagem e Hidrovias”. Mediador: Marcelo Perrupato, Magna Participações.

“Perspectivas para a navegação doméstica”. Dino Batista, diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias do Ministério da Infraestrutura;



“Perspectivas de investimento e crescimento da cabotagem”. Luís Resano, diretor-executivo da ABAC,



18h10: Debate

18h40: Conferência de Encerramento

Abertura do Evento

No dia 22 de novembro acontece a cerimônia de abertura do PAINEL 2022 que contará com as presenças de Jussara Ribeiro, presidente do Instituto Besc; Rafael Chaves, diretor executivo de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade da Petrobras; Ênio Mathias Ferreira, vice-presidente corporativo do Banco do Brasil; Guilherme Sampaio, diretor-geral da ANTT e Eduardo Diogo, diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional.

O presidente de honra da edição 2022 do PAINEL, Julian Thomas, também estará presente na abertura. Graduado na Universidade de Oxford, o executivo completou 38 anos de carreira no Grupo Maersk, a empresa que atuou em parceria com a Aliança, na retomada da cabotagem brasileira. Escolhido pelo legado e o exemplo, Thomas é visto como um visionário.

Futuro dos Combustíveis

O futuro dos combustíveis e a transição energética serão abordados durante o PAINEL 2022. O diretor da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Giovani Machado falará sobre o panorama atual do uso de energia, e vai destacar como, em comparação com outros países, o Brasil já apresenta uma matriz energética diversificada e limpa – em especial pela presença das hidrelétricas.

A frota brasileira já utiliza o biocombustível, tema que será debatido por Sidnei Guimarães. O gerente de Desenvolvimento de Negócios da Aggreko falará como o biogás, o biodiesel e o etanol também podem aparecer na geração de energia.

Investimento em infraestrutura

Mesmo com avanços nas últimas décadas, o país ainda carece de investimentos no setor de infraestrutura para que o Brasil tenha uma logística “de Classe Mundial”. Outro ponto debatido pelos especialistas no setor é o equilíbrio na matriz, para que haja possibilidades de transporte de carga por outras vias além do rodoviário.

Como destaca o professor da Universidade Fluminense e membro do conselho do Instituto Besc, Aurélio Murta: “a excessiva dependência do modo de transporte rodoviário no Brasil é um consenso entre todas as pessoas que discutem logística. Já é um consenso que isso é um erro. É necessário que haja um reequilíbrio dessa matriz para que seja possível transportar cargas de forma mais eficiente, mais barata e tudo mais.”

As possibilidades para a matriz de transporte brasileira serão debatidas nos dois dias de simpósio. O evento também abre espaço para o compartilhamento do que já acontece no país, como na palestra “A Presença do Maranhão na Logística Internacional da Rota da Seda Marítima da China”. Tema que será ministrado por José Reinaldo Tavares, secretário de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos do Estado do Maranhão.

O fortalecimento do sistema ferroviário, que por vezes só é lembrado pelo grande público a cada paralisação dos caminhoneiros, e o agronegócio, que é responsável por 25% do Produto Interno Bruto, também estão entre os importantes temas apresentados no PAINEL 2022.

Inscrições Gratuitas

Os interessados em participar presencialmente do PAINEL 2022 devem se inscrever gratuitamente pelo link: https://institutobesc.org/eventos/painel/painel2022/

Serviço:

PAINEL 2022

Data: 22 e 23 de novembro

Onde: Brasília, sede da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) – Setor de Clubes Esportivos Sul – SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla Polo 8.

Canal do Instituto Besc no YouTube

Inscrições e mais informações: https://institutobesc.org/

Contatos para Imprensa

Raiane Wentz – (61) 9.9592-5626

Raquel Paternostro – (61) 9.9934-8528

Larissa Leite – (61) 9.9821-5423