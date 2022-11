Deborah Secco estreia no SporTV com cropped e calcinha à mostra

A artista fez seus comentários ao lado de nomes como do ex-jogador Aloísio Chulapa e do apresentador Magno Navarro

São Paulo – SP

A atriz Deborah Secco, 42, dividiu opiniões após sua primeira aparição no SporTV com o Tá na Copa. Para a estreia, ela ousou no look ao transformar a camisa da emissora em cropped e deixar a calcinha à mostra.

A artista fez seus comentários ao lado de nomes como do ex-jogador Aloísio Chulapa e do apresentador Magno Navarro. Em determinado momento, quase mostrou demais ao levantar o braço com top curto.

Nas redes sociais, muita gente repercutiu a aparição dela. “Estou completamente obcecado pelo look da Deborah Secco pra ir no Sportv”, comentou um. “A Deborah Secco não cortou o uniforme do SporTV pra apresentar o programa ao vivo não, né?”, escreveu outra.

“Simplesmente nada mais aleatório que a Deborah Secco nesse programa”, reclamou outra seguidora. “Muita gente está criticando a Deborah Secco ou a Jojo Todynho como comentaristas da SporTV. Não vejo isso como problema. O que mais me irrita é comentarista que não estuda”, defendeu outro internauta.

O programa estreou no mesmo dia em que o torneio de futebol começou e vai ao ar das 22h30 às 23h30 no canal.