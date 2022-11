Sarau Complexo recebe o rapper RAPadura na sexta-feira (25)

Haverá ainda muita música, poesia, capoeira e dança. Entrada é gratuita

Sempre com manifestações artísticas diversas a fim de promover a cultura popular em Samambaia, o Sarau Complexo recebe, na próxima sexta-feira (25), o rapper RAPadura. O encontro será na na QS 404, em Samambaia Norte. A entrada é gratuita.

Além do RAPadura, também estará no sarau o grupo de capoeira Grito de Liberdade, de Candangolândia, com o espetáculo Quilombo da Liberdade; Alan Mariano e Karitiana Barbosa realizam uma apresentação de dança; a banda Os Cachorros das Cachorras e os artistas Gerson Deveras Seu Roque Tupinambá, e Izzo Maia fazem shows musicais; por fim, os escritores Jorge Amâncio, Noélia Ribeiro, Suene Karin e Jirlene Pascoal estarão compartilhando poemas.

O Sarau Complexo ocorre mensalmente com fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF através do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF). Os encontros estão marcados sempre na última sexta-feira do mês, levando arte e cultura para a vizinhança de Samambaia.

Sarau Complexo

Data: sexta-feira, 25 de novembro

Horário: a partir das 19h

Local: QS 404 conjunto C lote 07 – Samambaia Norte

Entrada gratuita