Sid é banido do TikTok após publicar vídeo da faixa “Brasil de Quem? 6”

Faixa condena os atos antidemocráticos que vêm ocorrendo no país

O TikTok baniu, na semana passada, a conta do rapper brasiliense Sid, após o artista publicar um vídeo legendado de seu último lançamento “Brasil de Quem? 6”. No single, o artista aborda a atual situação política e econômica do país e questionando os atos antidemocráticos que se mantêm após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições 2022, bem como os discursos de ódio que são propagados por alguns dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

Com quase meio milhão de visualizações no videoclipe, que foi disponibilizado no canal da Bendita Gravadora, no último dia 11, “Brasil de Quem? 6” faz parte de um dos projetos de maior sucesso da carreira de Sid. Com versos contra o sistema e propondo análises sobre a sociedade brasileira, “Brasil de Quem?”, já possui 6 edições e mais de 22 milhões de visualizações apenas no YouTube.

Assista ‘Brasil de Quem? 6’:

O artista usou suas redes para mostrar a indignação pelo ocorrido: “Vídeo de menor de idade fumando cotonete, liberado. Vídeo de político safado mentindo, dizendo que fez coisa que não fez ou criando fake news de outros políticos, ok. Vídeo de líder religioso, praticando intolerância religiosa, atacando outras religiões, ok. Vídeo de ato golpista, antidemocrático e discurso de ódio, ok. Vídeo de músico independente, que não é servidor público encostado em verba, não pode? É isso? Apresenta alguma ameaça?”, questiona.

O rapper conseguiu voltar à plataforma dias depois.

Sobre Sid

Nascido e criado em Brasília, Lucas Luan, mais conhecido como MC Sid, é um dos grandes nomes do rap nacional. O rapper de 26 anos acumula quase 200 milhões de visualizações em suas batalhas e músicas. Com letras expressivas e cheias de reflexão sobre temas importantes na nossa sociedade, o rapper sempre oferece ao público muito conteúdo lírico em suas rimas.

Sid começou sua carreira nas batalhas de rima do Distrito Federal, com o passar dos anos, o artista se destacou em todo Brasil, até chegar em 2016 e ser o campeão do Duelo Nacional de MC’s, maior batalha de freestyle do país.

Com lançamentos consistentes e construindo sua imagem como um artista ativo politicamente, com opiniões fortes e exaltando o tradicional boom bap, Sid também propõe em seus trabalhos reflexões acerca de problemas mentais como a ansiedade e a depressão. Atualmente, o rapper possui quatro álbuns lançados, sendo o mais recente “Coisas Que Eu Só Falaria Brincando”, lançado este ano, o mais bem sucedido.

Redes sociais: Instagram | Twitter | Facebook