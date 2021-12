Pai de Britney Spears exige que filha continue pagando por seus advogados

Jamie Spears, pai da cantora Britney Spears, 40, entrou na Justiça na última semana para pedir que sua filha continuasse pagando por seus honorários advocatícios, mesmo após o fim de sua tutela, que aconteceu em novembro.

Segundo o site Variety, os representantes de Jamie afirmaram que “o pagamento imediato por conta dos honorários dos advogados de Jamie é necessário para garantir que a tutela possa ser encerrada de forma rápida e eficiente para permitir que Britney assuma o controle de sua vida como ela e Jamie desejam”.



“Seria contrário à política pública se os anos de dedicação de Jamie, para proteger sua filha, pudessem sujeitá-lo à falência pessoal e à ruína”, continuaram. Procurados pelo Page Six, Matthew Rosengart, advogado da princesa do pop, repudiou a atitude de Jamie.



“O Sr. Spears arrecadou muitos milhões de dólares de Britney com sua conservadoria, enquanto pagava a seus advogados milhões a mais, tudo com o trabalho de Britney e o dinheiro ganho com dificuldade”, disse nesta segunda-feira (20).



“A tutela foi encerrada e o Sr. Spears foi desonrosamente suspenso. Nessas circunstâncias, sua petição não é apenas legalmente desprovida de mérito, é uma abominação. Britney testemunhou de forma pungente sobre a dor que seu pai lhe causou e isso só contribui para agravar a situação”, continuou Rosengart.



“Isso não é o que um pai que ama sua filha faz”, concluiu o advogado. No início do mês de dezembro, Britney comemorou seu aniversário de 40 anos, e agora diz que pretende se casar e ter filhos com seu namorado, o ator Sam Asghari, 27.



Além disso, a artista afirmou que vai atuar para ajudar pessoas impactadas pelo sistema de tutela americano. “Não estou aqui para ser uma vítima. Eu vivi como vítima minha vida inteira quando eu era criança. Por isso eu saí de casa e trabalhei por 20 anos. E eu trabalhei duro. Eu sou uma mulher muito forte, então eu sei o que o sistema pode fazer com essas pessoas.”