Obras-primas de Van Gogh ganha mostra imersiva no Rio de Janeiro

A exposição propõe um mergulho intenso na vida e na obra do pós-impressionista holandês com uma tecnologia de ponta

Aberta na última quinta-feira (28) no Rio de Janeiro, a exposição “Van Gogh Live 8K” propõe um mergulho intenso na vida e na obra do pós-impressionista holandês Vincent Van Gogh com uma tecnologia de ponta, que projeta numa resolução inédita de 8K as obras do pintor.

Ao longo de 35 minutos, numa área de 1500 metros quadrados, as projeções propõem um realismo extremo no contato do público com os traços do holandês, e propõe ainda um mergulho em sua vida e processo criativo a partir de cartas trocadas com seu irmão, Theo Van Gogh, seu maior apoio financeiro durante os anos dedicados ao ofício.

A atriz Fernanda Montenegro dá voz a Joanna Van Gogh-Bonger, cunhada do artista e principal responsável por seu sucesso póstumo. “Van Gogh Live 8K” permanece no Pavilhão do Barra Shopping, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, até o dia 02 de novembro, e depois segue para outras capitais, entre elas Fortaleza, Goiânia e Recife. Os ingressos custam a partir de R$ 40,00.

De acordo com os organizadores, também responsáveis por outra mostra do do artista holandês, “Beyond Van Gogh”, no Morumbi Shopping, em São Paulo, esta é a maior exposição imersiva já organizada no mundo, ocupando os 2.800 metros quadrados do pavilhão do Barra Shopping, com espaço kids, café, sala educacional, um “campo de girassóis” e uma ante sala expositiva.

Conheça abaixo algumas das principais obras de Van Gogh, presente na exposição carioca, entre elas “Terraço no Café”, de 1888, “A Noite Estrelada”, “Lírios” e seu “Auto Retrato”, todas de 1889.