Nicolas Cage diz que Elon Musk o impediu de construir estúdio de cinema

O ator e produtor Nicolas Cage, 58, revelou que já tentou construir um estúdio de cinema em Las Vegas e conseguiu US$ 80 milhões para isso, cerca de R$ 385 milhões. No entanto, teve seus planos atrapalhados por Elon Musk, 50, que optou por investir em sua empresa, a Tesla, ao invés do estúdio.

“Tentei construir um estúdio de cinema lá e então Elon Musk entrou, e todo o dinheiro que consegui para o estúdio de cinema -recebi US$ 80 milhões- eles colocaram na corporação Tesla, que ironicamente drenou toda a água do cidade. Mas quase consegui, quase consegui um estúdio de cinema”, disse ele, em um trecho de entrevista ao Jimmy Kimmel Live, reproduzido pela Variety.

O artista mora atualmente em Las Vegas, e já estrelou filmes como “Leaving Las Vegas” e “Honeymoon in Vegas”, que tem a cidade como cenário principal. “Vegas tem sido boa para mim. É uma cidade pequena e uma cidade grande. É provavelmente um dos endereços mais exclusivos”, completou.

Em janeiro deste ano, um representante do artista confirmou que ele será pai pela terceira vez. A atriz e dançarina japonesa Riko Shibata, mulher do ator, espera o primeiro filho do casal. Cage conheceu Riko no Japão por meio de amigos em comum quando estava filmando “Prisoners of the Ghostland”.

Eles se casaram em uma cerimônia para poucos convidados no Wynn Hotel, em Las Vegas, nos Estados Unidos, em fevereiro do ano passado. A data da cerimônia foi escolhida para homenagear o aniversário do falecido pai de Cage, segundo a revista People.

O casal trocou votos católicos e xintoístas, religião tradicional japonesa. A noiva vestia um quimono nupcial feito à mão em Kyoto, no Japão, e Cage, um smoking da marca Tom Ford. Esse é o quinto casamento do ator. Em 23 de março de 2019, ele se casou com a maquiadora Erika Koike, mas, quatro dias depois, entrou com um pedido para anular a união.