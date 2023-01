Netflix divulga trailer do documentário sobre Pamela Anderson

Em março do ano passado, através de seu perfil no Instagram, a estrela confirmou que o projeto, com a sua autorização, estava em andamento

ANA CORA LIMA

A Netflix anunciou mais uma atração do seu catálogo de séries previstas para estrearem neste início de 2023: “Pamela, a Love Story”. O novo título da plataforma revela detalhes dos casamentos, do relacionamento com a mídia e até a sex tape vazada de Pamela Anderson. O lançamento da produção está marcado para o dia 31 de janeiro e chega como uma espécie de resposta à “Pam & Tommy” (2022), série ficcional que retratou a relação da atriz com Tommy Lee, baterista do Mötley Crüe.

Em março do ano passado, através de seu perfil no Instagram, a estrela confirmou que o projeto, com a sua autorização, estava em andamento. Na produção, serão divulgadas imagens de arquivo nunca vistas antes e, ainda, trechos dos diários de Pamela. O documentário tem a direção de Ryan White, o diretor de “The Case Against 8” e “The Keepers”, entre outros.

No traile da série, Anderson revela em narração off as duras consequências do vídeo vazado do casal e a relação conturbada de três anos com o músico. Eles se casaram em 1995 e tiveram dois filhos Brandon Thomas e Dylan Jagger : “Eu bloqueei aquela fita roubada da minha vida para sobreviver e agora que tudo está voltando, eu me sinto mal. Quero assumir o controle da narrativa pela primeira vez”, explica.