Nego do Borel disse para assessor que ‘não estava aguentando a pressão’

“Obrigado por tudo […] mas eu não estou aguentando a pressão, estou com depressão”, escreveu o cantor para Anderson Faria da Silva

Karina Matias e Leonardo Volpato

Antes de desaparecer, Nego do Borel, 29, mandou uma mensagem para o seu assessor de imprensa dizendo que não estava aguentando a pressão. “Obrigado por tudo […] mas eu não estou aguentando a pressão, estou com depressão”, escreveu o cantor para Anderson Faria da Silva.

Ao jornal Folha de S.Paulo, o assessor disse que respondeu que estava ao lado do cantor, que iria ajudá-lo e que era para ele não fazer nenhuma besteira. Desde segunda (4), a família do artista não consegue mais contato com ele. Agentes da Polícia Civil do Rio estão em Itacuruçá, na Costa Verde fuminense, procurando Nego do Borel, já que surgiram informações de que ele teria sido visto no local. “Botamos uma equipe para ir lá verificar”, disse o delegado Luiz Mauricio Armond, da 42ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde o caso foi registrado pela família.

Embora a investigação esteja sendo realizada pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), o delegado afirmou que mandou agentes para Itacuruçá diante da “urgência e da necessidade de medidas mais rápidas”. Ele acrescentou que outros indícios sobre o paradeiro de Nego do Borel também estão sendo averiguados.

Desde que foi expulso de A Fazenda 13 (Record), o cantor tem dado declarações em que diz estar passando por um momento emocionalmente difícil. Ele deixou o reality show após os espectadores o acusarem de supostamente estuprar a modelo Dayane Mello na madrugada do sábado (25), após a segunda festa do programa.

Segundo o jornal O Globo, em depoimento à polícia, Roseli Viana, mãe de Nego do Borel, afirmou que, na manhã de segunda (4), o cantor disse que a amava e pediu que ela não o impedisse de fazer o que ele queria. Chorando, ele também falou que sairia de casa. Ela acrescentou que encontrou um bilhete em uma folha de caderno em que o filho teria escrito: “A Fazenda vai me pagar, fez minha mãe chorar…”

Procurada pelo F5, a Record não se manifestou sobre o desaparecimento de Nego do Borel até a conclusão deste texto. Antes de entrar em A Fazenda, Nego do Borel já havia sido indiciado por agressões físicas contra uma ex-namorada e acusado de violência doméstica por outras. Ele nega.