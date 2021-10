Relembre polêmicas e acusações envolvendo o cantor Nego do Borel

O desaparecimento também foi confirmado ao F5 pela assessoria do cantor. Agora, agentes da Polícia Civil do Rio estão em Itacuruçá

O nome do cantor Nego do Borel, 29, virou assunto após sua mãe, Roseli Viana, fazer um boletim de ocorrência para registrar o desaparecimento do músico. O artista está desaparecido desde segunda-feira (4), quando deixou de se comunicar com a família. A ocorrência será encaminhada à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) nesta terça-feira (5). O desaparecimento também foi confirmado ao F5 pela assessoria do cantor. Agora, agentes da Polícia Civil do Rio estão em Itacuruçá, na Costa Verde fluminense, buscando pelo artista.

No entanto, esta não é a primeira polêmica que o cantor, que se chama Leno Maycon Viana Gomes, se envolveu. Ele já foi expulso do reality A Fazenda 13 (Record), e acumula acusações de agressão, assédio e até mesmo ameaças. Relembre algumas a seguir:

EXPULSÃO DO REALITY A FAZENDA

Ele deixou o reality show após os espectadores o acusarem de supostamente estuprar a modelo Dayane Mello na madrugada do sábado (25), após a segunda festa do programa. Em nota, a Record afirmou que “diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Borel da competição”.

A emissora também informou que a participante passou por atendimento psicológico. Circulam nas redes sociais trechos de vídeos dos peões no quarto após a comemoração. Dayane aparentava estar muito bêbada e outros participantes a ajudaram a se trocar e a se deitar.

Um dos trechos mais sérios é o que mostra o quarto durante a madrugada, com os demais participantes dormindo. As limitações da câmera não permitem que as imagens e o áudio sejam claros. Segundo o público, nos trechos, Nego do Borel estaria na cama com Dayane, que não reagia por estar inconsciente.

DENÚNCIAS DE DUDA REIS

Com o fim de seu relacionamento com a atriz Duda Reis, 20, o cantor foi indiciado por lesão corporal. A ex-namorada também o acusou de violência doméstica, estupro de vulnerável, ameaça e injúria. Ele nega as acusações e chegou a pedir ajuda dos fãs nas redes sociais em fevereiro, afirmando que não sabia até quando iria aguentar ataques e julgamentos.

A defesa do artista afirmou, em nota, que “ele foi indiciado por lesão corporal devido a perturbações psíquicas, segundo a autoridade policial, e não por agressão física, como a primeira vista parece” e acrescentou que o cantor vai provar sua inocência.

“Com relação ao indiciamento pela lesão corporal cumpre dizer que o fato é extremamente subjetivo, já que considerou perturbações psicológicas, e é só questão de tempo para o Leno também provar sua inocência, pois carece de comprovação fática a qual não se sustentará no processo penal.”

Duda pediu para a imprensa não publicar mais fotos dos dois juntos pelo bem de sua saúde mental e não ser citada como “ex” do cantor. Os dois ficaram juntos por cerca de três anos, entre idas e vindas, e terminaram definitivamente em dezembro do ano passado.

TRANSFOBIA

O cantor foi acusado, em 2019, de transfobia ao comentar um elogio feito pela travesti Luísa Marilac. Ele chegou a ser vaiado durante uma apresentação e teve parcerias canceladas na época, e decidiu adiar a gravação de seu DVD. Em comunicado divulgado à imprensa, a assessoria do músico afirmou que a decisão acontece “em respeito às pessoas que [ele] feriu e a toda comunidade LGBTQ+”. “Não se trata de um momento de celebração, mas de reflexão e respeito. A data de 29 de janeiro também convida a todos a um momento de atenção especial pelo Dia Nacional da Visibilidade Trans”, apontava comunicado.

A polêmica começou após Nego do Borel chamar a travesti Luísa Marilac de “homem gato” nas redes sociais. No dia seguinte, ele gravou um vídeo se desculpando: “Às vezes eu faço brincadeiras sem noção que machucam as pessoas, mas não é o que eu quero. Estou fazendo de tudo pra aprender e melhorar”, disse.

VIOLÊNCIA CONTRA EX-NAMORADA

Swellen Sauer, ex-namorada e ex-assessora de Nego do Borel, também chegou a denunciar agressões sofridas por parte do artista. Ela e o cantor namoraram por cerca de dois anos, e segundo Sauer, as brigas do casal eram constantes.

“Eu pensava muito no trabalho, isso me deixava muito confusa. As pessoas duvidam muito da gente. Eu entendo por que muitas vezes a gente não fala”, justificou a assessora, sobre o fato de não ter contado tudo antes.

Sauer também chegou a se pronunciar sobre a participação do músico no reality A Fazenda (13), antes da expulsão acontecer, e afirmou que ele é “doente” e merecia ser expulso do jogo.