CPI aponta oito contratos sem licitação da VTCLog com o Ministério

Renan Calheiros diz que Ricardo Barros contratou a VTCLog sem licitação na época em que foi ministro

O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), apontou que a VTCLog obteve, entre 2016 e 2018, oito contratos com o Ministério da Saúde, que foram fechados sem processos de licitação. Este período corresponde à gestão do deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), atual líder do governo Bolsonaro na Câmara. Estes oito contratos totalizam R$ 335 milhões.

Renan Calheiros apontou também que Barros extinguiu uma unidade do Ministério da Saúde que seria responsável pelas questões de logística para contratar a VTCLog sem licitação. “Ricardo Barros extinguiu o cargo do Ministério da Saúde que fazia o transporte, a logística e no seu lugar contratou sem licitação a VTCLog. Por que contratos não puderam ser feitos mediante processo licitatório, que é a regra, a legislação?”, questionou o relator.

O sócio da VTCLog Raimundo Nonato Brasil respondeu que não poderia se posicionar pelo governo. Nonato lembra, no entanto, que o Ministério fez uma consultoria e estudos junto a empresas de logística para tomar a decisão.

O presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), pedirá ao Tribunal de Contas da União a justificativa dada na ocasião pelo então ministro Ricardo Barros para levar adiante o contrato sem licitação.

VTCLog na mira

A empresa de logística entrou na mira da CPI após o Jornal de Brasília noticiar que o motoboy Ivanildo Gonçalves sacou, ao todo, R$ 4,7 milhões a mando da VTCLog. Os valores eram sacados para pagar boletos e fazer depósitos. Renan Calheiros chegou a dizer que um desses pagamentos foi feito em favor de Roberto Dias, ex-diretor de Logística do Ministério.

Raimundo Nonato Brasil nega que tenha feito pagamentos a Dias. Ele diz ainda que os valores eram sacados apenas para pagar contas.