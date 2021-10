‘Não ser mãe não faz de mim uma mulher incompleta’, afirma Ana Paula Padrão

“Algumas tentativas fracassadas me fizeram, no entanto, compreender que eu estava inventando uma frustração que não existia antes”, disse

Ana Paula Padrão aproveitou o Dia das Crianças para refletir sobre a escolha de não ter filhos, nesta terça-feira, 12. Ana explicou que, atualmente, entende que a vontade de engravidar estava mais relacionada à pressão social e ao relógio biológico do que a um desejo pessoal. Em um texto no Instagram, ela revelou que já sofreu um aborto espontâneo.

“Hoje é dia das crianças e não há crianças em casa. Eu não tive filhos. E, acredite em mim, a vida sem filhos não é uma vida vazia. Até pensei em engravidar tempos atrás quando a idade soou o alerta: agora ou nunca! Algumas tentativas fracassadas me fizeram, no entanto, compreender que eu estava inventando uma frustração que não existia antes”, disse.

“Eu não fui uma adolescente que sempre sonhou com uma casa repleta de filhos. No início da fase adulta também não pensei muito sobre o assunto. Diziam: uma hora o desejo chega! Não chegou. No entanto, o contexto de uma relação estável e o prazo final estabelecido pela natureza me fizeram tentar. Quando desisti da história foi até com sensação de alívio.”

“Os tratamentos são intensos, provocam variações hormonais bastante severas e ainda passei pela dor profunda de perder uma gravidez na décima semana. Além dessa questão física, o mais importante é que minha cabeça não estava convencida: será que quero mesmo ser mãe ou estou sendo levada a cumprir o papel social esperado de uma mulher? Hoje penso que talvez meu corpo tenha entendido esse conflito antes da minha consciência. Tenho uma vida perfeitamente feliz sem filhos”, afirmou.

A jornalista ainda reiterou que não tem a intenção de defender que as mulheres não tenham filhos. “Estou aqui mostrando que o fato de não ser mãe não faz de mim uma mulher incompleta nem uma pessoa triste. Ao contrário. Ter tido a possibilidade de viver minhas escolhas me realiza, porque elas combinam com quem eu sempre quis ser.”

