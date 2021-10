Yasmin Brunet vai processar a sogra

Mãe de Gabriel Medina tem cometido calúnia e difamação contra Yasmin. Gabriel já bloqueou a mãe nas redes sociais

Yasmin Brunet decidiu processar a sogra, Simone Medina, mãe do surfista Gabriel Medina. Simone tem feito acusações contra Yasmin.

Na noite desta terça-feira (12), o jornalista Leo Dias divulgou uma carta enviada por Simone a Gabriel. Na carta, a mãe do surfista ataca a esposa dele. “Sua esposa e a mãe dela são muito decentes: Filme pornô, aborto, relacionamento homossexual. Quem é que são vocês? Podres!”

Simone disse ainda ter vídeos íntimos da modelo fazendo sexo oral em outro homem. “Recebi um vídeo da Yasmin fazendo uma chupeta. Tenho até vergonha de reproduzir a palavra. Ela estava bem louca em uma festa no condomínio dela no Rio. Novinha! Bêbada, no estacionamento, fazendo isso num cara e depois vomitando”, acusa a mãe.

Quanto a este vídeo, Simone pode responder por pornografia infantil, visto que Yasmin seria menor de idade na época dos fatos, além de calúnia e difamação.

A relação entre Gabriel e a mãe estremeceu desde que ele se casou com Yasmin Brunet. O surfista já bloqueou a mãe em redes sociais e aplicativos de mensagens.