Simone Medina debocha de polêmicas envolvendo família

Na noite da última terça-feira (12), foi divulgado que Simone teria enviado uma carta a Gabriel, onde ela fazia ataques à Yasmin e Luiza

Na tarde desta quarta-feira (13), a mãe do surfista Gabriel Medina, Simone Medina, foi às redes sociais debochar das recentes polêmicas envolvendo seu nome, do filho e da nora, Yasmin Brunet. Mesmo sem mencionar diretamente o caso, Simone apareceu em vídeo ao lado das amigas e afirmou que o “justo não se justifica”, dando a entender que ela está do lado “certo” da história.

Na noite da última terça-feira (12), foi divulgado que Simone teria enviado uma carta a Gabriel, onde ela fazia ataques à Yasmin e Luiza. “Sua esposa e a mãe dela (Luiza Brunet) são muito decentes: Filme pornô, aborto, relacionamento homossexual. Quem é que são vocês? Podres!”, teria escrito Simone sobre as duas. Ela ainda afirma ter um suposto vídeo de Yasmin fazendo sexo oral em um homem quando mais nova.

Algumas das amigas com quem Simone está também publicaram sobre as polêmicas, demonstrando apoio à mãe do surfista. Ao defender e falar o quanto ama Simone, ela respondeu que “justo não se justifica. Mas eu sei que os meus amigos que me conhecem de verdade ficam revoltados com tanta coisa”.

“Deus vê e ouve tudo e ele não erra. Os homens precisam sustentar sua maldade, mais (sic) a justiça de Deus vem pra desobstruir toda arma forjada e a última palavra é dele”, escreveu Simone ao repostar uma das publicações das amigas.

Após a divulgação da carta, Yasmin afirmou que vai processar a sogra pelo seu “comportamento inaceitável”. Também nesta tarde, a mãe da modelo, Luiza, também se pronunciou sobre as acusações em nota.

“Não sou eu quem tem que dar explicações, mas sim a Sra. Simone, que terá que explicar as suas ofensas, difamação e calúnia na Justiça”, afirmou a ex-modelo.