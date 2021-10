Whindersson Nunes divulga música em que fala da saudade do filho

“Tiraram o meu passarinho. Levaram ele pra longe de mim. Sei que eu vivo aqui, mas é melhor lá”, diz o início da música

Whindersson Nunes, 26, divulgou na madrugada desta quarta (13) vídeo de uma segunda música que fez em homenagem ao filho, João Miguel. O bebê, fruto do relacionamento com Maria Lina, morreu dois dias após o nascimento.

“‘Passarinho’ é o nome da música que fiz para passar esse primeiro dia das crianças sem a minha. Em toda a minha vida eu sempre tentei simplificar as coisas todos os dias para ser o mais rápido possível em resolver um problema. E tem sido muito problemático para mim lidar com isso”, afirmou em texto no Instagram.

O youtuber e humorista acrescentou que estava acostumado a atender a pedidos para gravar vídeos para crianças em estado terminal, e isso não era difícil para ele. Mas a situação mudou após a perda do filho.

“Sempre foi simples para mim dar um pouco de alegria a quem está indo embora, dar um bom final ao inevitável. Mas hoje me dói tanto isso, eu sinto de uma outra forma, tão dolorosa. Eu com tão pouco para lembrar sinto um vazio, quem dirá quem tem muitas lembranças”, completou.

Whindersson disse que escrever músicas o conforta. “Tudo para mim tinha sido muito simples até hoje, eu choro de saudade de quem eu nunca convivi, e imagino todo dia uma realidade diferente. Mas quando eu faço música eu sinto que melhora”, afirmou.

A canção começa com o desenho de um passarinho que voa para longe do ninho. “Tiraram o meu passarinho. Levaram ele pra longe de mim. Sei que eu vivo aqui, mas é melhor lá”, diz o início da música.

João Miguel morreu na madrugada do dia 31 de maio. Maria Lina Deggan estava no início do sexto mês de gestação quando deu à luz ao bebê. Logo após a morte, Whindersson já tinha divulgado uma música que havia feito para o filho.

Em agosto, o humorista anunciou que ele e Maria Lina não estavam mais juntos.