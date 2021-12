Nanda Terra e Mack, casal formado no reality Casamento às Cegas, anuncia gravidez

Nanda Terra, participante do programa Casamento às Cegas Brasil, está grávida do noivo, Mack, que ela conheceu no reality da Netflix. O anúncio da gestação foi feito pela plataforma de streaming nas redes sociais. “Olha a carinha de felicidade da mamãe Nanda, do papai Mack e do irmãozinho Tobias.”

A micropigmentadora teve uma das histórias mais comentadas da atração. Inicialmente, ela se envolveu com dois participantes: o arquiteto Mack e o paraquedista Thiago Rocha. Ela acabou escolhendo inicialmente ficar com Rocha.

Ao longo da competição, porém, os espectadores começaram a acusar o paraquedista de ser machista com Nanda. No episódio final, eles chegam a casar. Mas no reencontro com todos os casais participantes do reality, promovido pela plataforma, o público ficou sabendo que a relação não deu certo e eles se separaram.

Além disso, ela também contou na atração que tinha reencontrando Mack e eles estavam juntos. Ao final, o arquiteto surpreendeu Nanda com um pedido de casamento, que foi aceito por ela.

“Entrei em Casamento às Cegas e vivenciei intensamente cada minuto do experimento social, e continuo me surpreendendo porque o reality me proporcionou conhecer o amor da minha vida e agora formar minha própria família”, disse Nanda, que está na 12ª semana de gestação.

“Eu nunca tive dúvidas do meu sentimento pela Nanda. Desde a primeira vez que nos falamos nas cabines, eu sabia que só podia ser ela. Resolvemos viver esse amor depois de alguns meses e esse é o resultado, vamos ter um filho! Eu não poderia estar mais realizado”, afirmou Mack.