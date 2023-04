Zero Pacceli lança “Sombras”, primeiro EP da carreira solo

Projeto busca retratar como vícios, ego e obsessões compõem parte da natureza humana

Nesta sexta-feira (28), o artista brasiliense Zero Pacceli lança o EP de estreia da sua carreira solo, “Sombras”.

Com os singles já lançados “Desde Menor” e “Monumento” e as inéditas “Celular Descarregado”, “Cavalga” e “Não É Amor”, “Sombras” inicia uma saga de lançamentos que retratam os lados obscuros da natureza humana, refletindo sobre vícios, ego, obsessões e desejos.

“O EP fala sobre o lado do ser humano que tentamos fugir mas sempre anda presente com a gente”, afirma Zero. “É sobre abraçar nossa vaidade e entende-la”, completa.

O projeto vem com o anúncio do videoclipe cinematográfico para “Não É Amor”, gravado em Brasília com direção de Gabriel Zago e fotografia de Lucas Tadashi, com lançamento no dia 03/05.

Confira o EP “Sombras” através dos links abaixo:

Plataformas | YouTube