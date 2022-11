Zero Pacceli lança faixa com participação de Sagaz

“Nem Tinha Coração” traz animação 3D e faz reflexão sobre bloqueios emocionais

Dando continuidade à carreira de cantor, o compositor, produtor musical e agora intérprete Zero Pacceli lança mais um single nesta sexta-feira (11), o segundo desta nova fase. Chega às plataformas digitais a faixa “Nem Tinha Coração”, com participação do rapper mineiro Sagaz.

O novo single traz influências de trap e R&B contemporâneo, mostrando um lado mais “denso e urbano” da carreira de Zero, afirma o artista brasiliense. A faixa retrata a rotina de um relacionamento amoroso inesperado, que surge em meio a um conflito entre o desejo e o desapego, criando uma reflexão sobre a inevitabilidade do sentimento. “É muito sobre a gente tentar se blindar em sentir algo mais forte por alguém seja por receio, trauma ou insegurança, mas nem sempre conseguir evitar”, explica.

O lançamento conta com um visualizer animado em 3D, produzido pela Lumni Art. Confira no canal de Zero no YouTube e nas plataformas digitais a partir desta sexta (11).

Primeiro single e outros trabalhos

Há três meses, Zero lançava o primeiro single da carreira. “Não Vou Te Esperar” contou com participações dos também brasilienses Jean Tassy e MC Maha. Antes, o artista fez parte do grupo Preto & Branco e produziu diversos sucessos, como “Desligado” e “Bêbado”.

