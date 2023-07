Zeca Baleiro lança novo álbum com sonoridades diversas

‘Era pra ser um EP, mas, quando vi, já era álbum’, conta o artista, ao falar sobre o “Mambo Só”

Com 26 anos de carreira e até um Grammy Latino, Zeca Baleiro tem muito motivo para comemorar sua longa e ilustre trajetória – celebração que se estende por 2023 inteiro, com um semestre de singles, que agora se resultam no novo álbum “Mambo Só”, lançado nessa sexta (28). Além desse disco, que traz 10 faixas e 4 vinhetas, e muitas sonoridades, as comemorações continuam, com mais dois projetos que devem sair ainda esse ano.

Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, “Mambo Só”, na verdade, era para ser um EP, originalmente, “com seis músicas no máximo”, relata Baleiro. No entanto, enquanto continuou trabalhando no projeto, o cantor percebeu que havia material para completar um álbum, mesmo que tenha “pouco mais de meia hora” de duração.

Esse é o primeiro projeto solo de Zeca Baleiro desde o disco “Canções D’Além-mar”, obra premiada no Grammy Latino 2021, e traz um momento novo para o artista, mesclando diversas colaborações especiais e sonoridades diversas. Com temáticas atuais, vozes distintas e inspirações curiosas, “Mambo Só” é uma obra inovadora para Baleiro.

O disco é composto pelas faixas e vinhetas “Mautneriana”, “Vento de Outono”, “Coração do Sol”, parceria com Juliano Holanda, “Mambo Só (feat. Edson Cordeiro)”, “Você Goza Com Dinheiro”, “Povero (feat. Oula, Mahmooni e Leon Matumona)”, com Raul Misturada, “Viva Primeiro, Poste Depois”, “Depois da Primavera”, mais uma colaboração com Juliano Holanda, “Tempo Escuro”, “Funk da Nova Era (feat. Ana Duartti e Tatiana Parra)”, “Eu Te Admirava Mais”, com Vinícius Cantuária, “De Longe Toda Serra é Azul (feat. Daíra)”, “Entrevista Sobre Steve Jobs” e, por fim, “Steve Jobs (feat. Moda de Rock)”.

Com temas totalmente atuais, como o refúgio, as redes sociais e até uma antielegia à tecnologia na faixa “Steve Jobs”, “Mambo Só” é um álbum que mostra uma nova fase de Baleiro. No entanto, além desse disco, os fãs podem esperar mais dois projetos nesse ano, um autoral de sambas e seu projeto com Chico César.