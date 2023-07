Depois de dizer que nunca fez procedimentos estéticos, Kylie Jenner admite silicone

A influenciadora e empresária disse que se arrependeu de ter feito cirurgia para aumentar os seios e diz que nunca deveria ter passado pelo procedimento

O que? Depois de dizer que nunca fez um procedimento cirúrgico ou de embelezamento do corpo, Kylie Jenner voltou atrás e disse que tem silicone e ainda revelou que se arrepende de ter feito a modificação no corpo. A empresária deu detalhes sobre o procedimento no ‘The Kardashians’.

“Eu gostaria de nunca tê-los feito, para começar. Recomendo a qualquer pessoa que esteja pensando nisso que espere depois dos filhos. Eu tinha seios lindos, tipo seios naturais. Simplesmente lindo, tamanho perfeito, tudo perfeito. E eu só queria, obviamente, nunca ter feito isso para começar”, disse a empresária.

Ela ainda completa: “Eu ficaria com o coração partido se ela quisesse ter seu corpo feito aos 19 anos. Ela é a coisa mais linda de todas, eu quero ser a melhor mãe e o melhor exemplo para ela”, afirmou.