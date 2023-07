Rock Beats lança single no palco principal do Capital Moto Week, neste sábado (29)

Banda aproveita o festival para apresentar a música “Eu Quero Ficar Só”

O Capital Moto Week recebe o show da banda Rock Beats, uma das atrações principais do festival, com início previsto para às 21h45 de sábado (29), no mesmo dia em que se apresenta também a cantora Pitty. Durante o show, no Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília (DF), a banda brasiliense vai fazer o lançamento ao vivo do single intitulado “Eu Quero Ficar Só”, composição de Bruno Albuquerque, que será disponibilizado nas plataformas digitais no dia anterior à apresentação.



O novo single traz uma aura de renovação e dá início a uma série de composições autorais, tão cobradas pelos fãs, que serão lançadas pela banda. “Essa música retrata um momento específico da minha vida. Uma fase de cansaço físico, mental e emocional. Procurei refúgio no isolamento, mesmo sabendo que, ao retornar, os problemas ainda estariam lá. É um desabafo de um sentimento que acredito que milhares de pessoas já passaram, passam ou ainda irão passar, e para que elas vejam que não estão sozinhas”, acrescenta Bruno, compositor da canção e guitarrista da banda.



Além da Rock Beats, diversas atrações nacionais e internacionais pretendem agitar o evento com muita música e encontros com os amantes de motos. O maior palco de rock do Centro-Oeste recebe mais de 100 bandas até o dia 29 de julho.



De acordo com a Rock Beats, o show de sábado será um dia para gravar na memória. “Ficamos sempre muito felizes com o convite do Capital Moto Week e estamos ansiosos para levar ao público uma noite memorável, a exemplo do ano passado, quando fizemos um dos shows mais importantes da nossa carreira para um público de 40 mil pessoas. Também é uma honra imensa tocar mais uma vez no mesmo palco que a Pitty. Queremos que essa experiência seja incrível para todas as pessoas presentes”, afirma a vocalista Daniela Firme, convidada novamente esse ano para ser embaixadora do Capital Moto Week.



Além da música nova, a banda promete tocar canções do trabalho solo da cantora Daniela Firme, como “Tudo Certo, Tudo Errado”, “Passatempo” e “Menina”, além dos arranjos minuciosos e interpretações roqueiras de artistas nacionais e internacionais que já vem conquistando fãs pelo Brasil todo.

Vale lembrar que, recentemente, a vocalista da banda, Daniela Firme, foi vencedora do prêmio nacional “Profissionais da Música 2023” na categoria “Melhor Banda Cover” com a Rock Beats.

Serviço

Show da banda Rock Beats no Capital Moto Week

Data: 29 de julho (sábado)

Horário: 21h45

Local: Parque de Exposições da Granja do Torto – Brasília – DF

Ingresso: A partir de R$ 40

Mais informações: www.capitalmotoweek.com.br