MC Luanna, Iza Sabino, Onnika e Ajuliacosta comemoram o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha com single “Pantera”

As quatro rappers, cada uma marcando a cena de sua própria maneira, se unem nessa faixa homenageando a luta das mulheres pretas, a convite da ONErpm

A cena do rap brasileiro atual conta com inúmeras potências femininas que tem feito seu marco na música – e, nessa sexta (28), quatro dessas, MC Luanna, Iza Sabino, Onnika e Ajuliacosta, se unem na faixa “Pantera”, para homenagear a luta das mulheres negras, em celebração ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

Já disponível nas plataformas digitais via ONErpm, a faixa foi criada a convite da própria desenvolvedora musical, que já é conhecida por ser casa de muitos dos maiores nomes do rap nacional. Unindo essas artistas, a faixa foi gravada no estúdio da ONErpm no centro da capital paulista, com cada uma tomando seu lugar no microfone.

O single “Pantera”, também abre os caminhos para o projeto da ONErpm que celebra os 50 anos de Hip Hop, que destaca diversos artistas, mensagens, formatos e áreas desse gênero musical e cultura. A faixa, inclusive, vem acompanhada de um vídeo celebratório, com a presença das quatro, disponível no Youtube da ONErpm.

Assista “Pantera”: https://www.youtube.com/watch?v=lRmfV_COqSc