yu musick e Yung Buda levam público a uma experiência sensorial e distópica no videoclipe de “BURN THE BOATS”

O projeto de pop experimental yu musick lança, nesta sexta-feira (20/10), a faixa “BURN THE BOATS”. O single, que conta com a colaboração do rapper Yung Buda, é o primeiro lançamento do novo álbum do projeto: “GRACIA MASIVA”. O videoclipe será disponibilizado no YouTube, às 12h.

Promovendo uma verdadeira experiência musical, “BURN THE BOATS” reúne elementos de diferentes gêneros e estilos, como o metal, drum and bass, rap e jazz. “É uma música bem experimental, muito louca e original. A gente buscou fazer um tipo de som que a galera ainda não escutou”, reflete yu.

A música também traz uma versão inédita do rapper Yung Buda. Conhecido por buscar trazer uma estética original dentro do trap brasileiro, o artista tem como trabalhos de destaque o EP “Músicas para Drift, Vol. ll” (2019) e o recente álbum “Zero” (2023). Pela primeira vez, ele lança um single cantando em inglês.

“Eu queria cantar em inglês há muito tempo e o yu apareceu em um momento perfeito. Nunca tinha feito isso antes e deve marcar uma nova era na minha carreira”, afirma. Já para o vocalista, a parceria tem grande valor simbólico: “estava há meses querendo que ele entrasse na música e acabou que deu certo. Temos públicos complementares. A galera que me acompanha hoje é um pouco mais velha e da música alternativa. Já os fãs do Buda, são mais jovens e do rap. Essa conexão vai ser especial”.

Foto: Luiz Miaz

O audiovisual, co-dirigido por yu e Ramon Abreu, complementa a experiência sensorial de “BURN THE BOATS”. O videoclipe traz elementos medievais e futuristas, levando o espectador para uma realidade distópica e esotérica. “Casou muito com a música. A estética musical e visual são coisas novas. Essa fuga do comum é um rolê que me agrada. Gosto de querer algo e executar, sem ter vergonha”, ressalta Yung Buda.

Além da parceria no mundo musical, os artistas também vão colaborar no mundo da moda. As marcas de YU, “So Damn Bright”, e de Buda, “7k”, vão se unir em uma collab intitulada “SO DAMN BRIGHT 7K”, ou “SDB7K” de forma abreviada. O evento de lançamento acontece no dia 19 de outubro e contará com pocket show dos artistas, que será transmitido ao vivo no canal da yu musick, no YouTube, e no canal de Yung Buda, na Twitch, a partir das 19h.

“Criativamente a gente tem uma sinergia muito forte. O Buda foi a primeira pessoa que pensei quando comecei a desenvolver a marca. Agora conseguimos tirar essa ideia do papel”, reforça yu.

Sobre a yu musick

Criado em 2021, pelo músico e podcaster, Yuri Moraes (YU), o yu musick é um projeto de pop experimental, que busca promover uma verdadeira experiência sonora ao misturar elementos de música eletrônica, pop, jazz, rap, industrial e black metal. Em pouco menos de um ano de estreia, o projeto despontou no cenário fonográfico nacional com o álbum “HYENA”, lançado em março deste ano. Além de YU na composição, voz e produção, o projeto conta com DAN (Daniel Batista), na produção, mixagem, master e guitarras e MA (Marco Antônio Machado), na composição, voz, orquestração e guitarras.