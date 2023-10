Feira de Antiguidades de Brasília ocorre neste fim de semana

O encontro promove compra, venda e troca de objetos repletos de histórias, itens de colecionadores e muitas curiosidades, das 9 às 19h

A Feira de Antiguidades de Brasília segue sua programação pelos shoppings da capital e, nesta semana, de 19 a 21 de outubro, movimenta o bucólico Liberty Mall, localizado na Asa Norte. Intitulada Feira Liberty de Antiguidades, o evento ocorre no shopping sempre no terceiro fim de semana do mês, de quinta a sábado. O encontro promove compra, venda e troca de objetos repletos de histórias, itens de colecionadores e muitas curiosidades, das 9 às 19h. A entrada é franca.

A Feira de Antiguidades de Brasília tem se expandido para diferentes shoppings da capital e, desde abril, o Liberty Mall tem sido um dos locais fixos do circuito itinerante. “Com a entrada do Liberty, a feira está completa, com edições ocorrendo todos os finais de semana”, explica Daniel Carmo, coordenador das edições que ocorrem mensalmente no Liberty Mall.

Além de proporcionar um ambiente propício para a descoberta de peças antigas e curiosidades, a Feira de Antiguidades de Brasília, fundada por um grupo de antiquários, tem como objetivo estreitar o vínculo entre esses artigos históricos e a comunidade local.

Serviço:

Feira Liberty de Antiguidades

Data: 19, 20 e 21 de outubro (quinta a sábado), das 9 às 19h

Local: Shopping Liberty Mall – SCN Q 2 Bloco D – Asa Norte, Brasília – DF.

Entrada gratuita