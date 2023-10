Marília Tavares lança “Essência”, seu primeiro álbum de músicas autorais

Disco chega completo em todas as plataformas nesta sexta-feira (20)

Ela já encanta a todos desde que surgiu no “The Voice Kids”, em 2020. Agora, aos 17 anos, Marília Tavares estreia seu tão aguardado álbum “Essência”. Este marco na carreira da artista registra sua incursão no universo das músicas autorais, apresentando uma nova faceta de sua arte. O disco chega completo em todas as plataformas nesta sexta-feira (20).

“Essência”, além de surpreender os fãs com suas composições sinceras e envolventes, captura o universo de Marília Tavares como cantora e compositora. O projeto é um reflexo profundo de suas experiências pessoais e musicais, oferecendo uma jornada emocional através de cada faixa.

A primeira faixa de trabalho já é sucessos nos streamings e foi lançada em 28 de setembro. “Pico da Desilusão” cativou os ouvintes com sua melodia e letras apaixonantes:

Os fãs podem esperar mais surpresas com a apresentação das próximas modas. Em 20 de outubro, Marília Tavares lançará o álbum completo, que inclui mais 8 canções. Entre elas, destacam-se três regravações especiais, com foco para “Vai se Achando”. Já no dia 26 de outubro, Marília Tavares presenteia seus fãs com um feat ao lado do cantor Pablo, em “Vamos Falar de Amor”, uma regravação de sucesso do grupo de forró Mala Sem Alça.

Vale ressaltar que Pablo também empresaria Marília Tavares. Ela inclusive participou do DVD do cantor, registrado dia 30/09, na Arena Amazônia, em Manaus.