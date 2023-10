Sucesso na República Tcheca, Check Accordion Trio se apresenta em concerto gratuito em Brasília

Evento faz parte das comemorações do Dia da República Tcheca, que marca a independência do país europeu

A Embaixada da República Tcheca e a Casa Thomas Jefferson vão oferecer ao público de Brasília, nesta quinta-feira, um concerto internacional em um evento que marca a comemoração do Dia Nacional da República Tcheca. Com presença da embaixadora Pavla Havrlíková, esta é a primeira vez que o Check Accordion Trio se apresentará em uma turnê que passará por várias cidades brasileiras. Na data, o trio lançará o mais novo álbum da carreira. O concerto será no CTJ Hall da Thomas, que fica na 706/906 Sul, e não é preciso fazer reservas nem retirar ingressos antecipadamente. Basta comparecer.

Além de Brasília, o Check Accordion Trio também tem apresentações confirmadas em Paraty, Goiânia, Pirenópolis, na Sala de Conservatório que faz parte da fundação do Theatro Municipal de São Paulo, Porto Alegre e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Trata-se de um trio de acordeão que toca o instrumento de uma maneira completamente diferente da forma que ele é tocado no Brasil, segundo o representante da embaixada tcheca, Filip Vavrínek. Ele lembra que enquanto aqui o acordeão está mais ligado ao forró e gêneros tipicamente brasileiros, na República Tcheca, ele é usado em todo tipo de música, da clássica de câmara a gêneros mais contemporâneos.

A iniciativa de trazer o Check Accordion Trio para tocar no Brasil foi da própria embaixada que, segundo Filip, pretende estreitar ainda mais a relação entre os dois países e isso passa também pela cultura. “A embaixada exerce várias funções, como as comerciais e de divulgação de produtos tchecos, além da prestação de serviços para a comunidade tcheca no Brasil, por meio do setor consular. E queremos mostrar, também, nossa cultura. Sempre estamos tentando trazer um pouco da história, literatura, cinema, música e artes plásticas” diz Filip.

O Check Accordion Trio, que promete encantar o Brasil, segundo Filip, faz muito sucesso no país de origem porque não há muitos músicos fazendo o que eles fazem por lá. O acordeão do trio é um instrumento diferenciado que pode tocar de tudo, e esse é um dos motivos do sucesso dos artistas que vão tocar no CTJ Hall. “Cada brasileiro que for assistir vai se surpreender porque irá conhecer essa face escondida do acordeão”, garante ele.

Instrumento multifacetado

Aos olhos do público em geral, o acordeão é relacionado aos ritmos simples e à música popular e folclórica. No entanto, esse instrumento tem diversas facetas sonoras e vários tipos técnicos, que se estendem do acordeão diatónico até a um instrumento de interpretação da música erudita. Na segunda metade do século XX, ele passou por uma verdadeira revolução quanto à estrutura, o que viabilizou a técnica de tocar de maneira polifônica.

Assim, o acordeão ganhou outras formas sonoras que atraem e desafiam compositores por conta da inovação no sistema da música clássica. Comparando com outros instrumentos tradicionais, é possível afirmar, sem exagero, que é um instrumento jovem. Nesse contexto, o acordeão sempre teve seu lugar na cultura tcheca e, desde a década de 1950, foi amplamente divulgado. O resultado desse esforço resultou na criação da primeira geração de intérpretes da música erudita e na inclusão dos departamentos de acordeão em todos os conservatórios da República Tcheca.

Além de se apresentar no concerto gratuito, no CTJ Hall da Thomas Jefferson, o Check Accordion Trio vai oferecer oportunidades gratuitas de aprendizado e aperfeiçoamento aos estudantes de música de Brasília. Para o dia 25, está previsto um seminário no Departamento de Música da UnB, a partir das 10 horas. No dia 26, data da apresentação no CTJ Hall, eles farão uma masterclass e intervenção artística na Escola de Música de Brasília.

Serviço:

Concerto internacional com Check Accordion Trio

Onde: CTJ Hall-Casa Thomas Jefferson, na 706/906 Sul

Quando: Quinta-feira, dia 26, às 20 horas

Entrada franca